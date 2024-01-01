青衣中電變電站疑爆炸冒煙　新界電壓驟降致多宗困𨋢(更新)

踏入2024年第一日，青衣牙鷹洲街變電站今日(1日)下午突傳出巨響和冒出大量白煙，懷疑發生爆炸，附近多名居民聞聲報警求助，消防接報到變電站了解事件。
中電派員到場調查後指，變電站有設備故障導致冒煙，自動保護系統已即時隔離故障部分，其間電力供應沒有中斷，不過事件引致短暫電壓驟降，附近用戶或出現燈光轉暗或閃爍情況，部分對電壓改變較敏感的電力裝置如升降機，或會因啟動保護裝置而暫停運作。中電正調查事故原因，對事件造成不便致歉。
在青衣相關的社交網站群組，不少街坊都指突然聽到巨響，家中電力亦「跳咗一下」。消防處表示，新界部分地區今日下午3時17分發生電壓驟降，引發多宗被困升降機及火警鐘鳴響事故，呼籲受影響市民保持鎮定，處方正進行救援行動及處理相關事故。
▼牙鷹洲街變電站一度冒煙▼
機電署︰中電須四星期內提交詳細報告
機電署表示，中電的通報後，立即與中電跟進事態發展，並監察中電的修復工作進度。機電署已要求中電盡快查明事故成因，並就事故在四星期內提交詳細報告。機電署會繼續和中電密切聯繫跟進，並敦促中電採取適當的跟進及改善措施。
機電署根據《電力條例》（第406章）（《條例》）監管電力公司的運作，以確保本港的電力供應安全可靠。《條例》闡述供電商的權力及責任，包括須在電力意外發生後向機電署署長提交報告，說明意外的起因，以及已經採取或將會採取甚麼補救行動，以防再次發生意外。機電署一直與電力公司保持緊密溝通，並定期舉行會議，商討供電設施的安全事宜。
工程師：疑設備故障致短路 產生電弧和大量電流
資深電機及屋宇裝備工程師何永業估計是有設備出現故障，引致短路瞬間產生電弧和大量電流，導致高溫令周遭絕緣體達到熔點起火而釋放出煙霧，至於出現故障的設備究竟是高壓電纜、變壓器、開關掣抑或電掣櫃之內的滙流排等等，在未有進一步資料之前就未能確定。他表示，中電在2022年的元朗電纜橋火警引致停電的事件後，短短一年半之後又發生電力設備故障的意外，令人對有關公司有沒有從上次事件吸取教訓和經驗，切實做好電力設備保養維修的工作產生疑問。他建議，有關公司按照調查結果製訂一套更完善有效的電力設備檢測、保養和維修機制，及工作人員之外的獨立隊伍抽查複檢保養和維修工作。