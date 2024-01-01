熱門搜尋:
除夕倒數2024 叱咤2023 李善均 木屋燒烤 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 周庭 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 御半山 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 新城勁爆頒獎禮2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-01 23:19:00

青衣中電變電站疑爆炸冒煙　新界電壓驟降致多宗困𨋢(更新)

分享：
青衣牙鷹洲街變電站下午冒煙懷疑爆炸。(網民Sandy Yeung@FB群組「我們都是長安邨民! :D」)

青衣牙鷹洲街變電站下午冒煙懷疑爆炸。(網民Sandy Yeung@FB群組「我們都是長安邨民! :D」)

踏入2024年第一日，青衣牙鷹洲街變電站今日(1日)下午突傳出巨響和冒出大量白煙，懷疑發生爆炸，附近多名居民聞聲報警求助，消防接報到變電站了解事件。

中電派員到場調查後指，變電站有設備故障導致冒煙，自動保護系統已即時隔離故障部分，其間電力供應沒有中斷，不過事件引致短暫電壓驟降，附近用戶或出現燈光轉暗或閃爍情況，部分對電壓改變較敏感的電力裝置如升降機，或會因啟動保護裝置而暫停運作。中電正調查事故原因，對事件造成不便致歉。  

在青衣相關的社交網站群組，不少街坊都指突然聽到巨響，家中電力亦「跳咗一下」。消防處表示，新界部分地區今日下午3時17分發生電壓驟降，引發多宗被困升降機及火警鐘鳴響事故，呼籲受影響市民保持鎮定，處方正進行救援行動及處理相關事故。

青衣牙鷹洲街變電站下午曾傳出巨響和冒出白煙。(林俊源攝) 青衣牙鷹洲街變電站下午曾傳出巨響和冒出白煙。(林俊源攝) 青衣牙鷹洲街變電站下午曾傳出巨響和冒出白煙。(林俊源攝) 青衣牙鷹洲街變電站下午曾傳出巨響和冒出白煙。(林俊源攝) 中電派員到青衣牙鷹洲街變電站調查事件。(林俊源攝) 青衣牙鷹洲街變電站下午曾傳出巨響和冒出白煙。(林俊源攝)

▼牙鷹洲街變電站一度冒煙▼

青衣牙鷹洲街變電站下午冒煙懷疑爆炸。(網民Raymond W M Ho@FB群組「青衣街坊吹水會」) 青衣牙鷹洲街變電站下午冒煙懷疑爆炸。(網民Look Chun Wai David@FB群組「青衣街坊吹水會」) 消防員到牙鷹洲街變電站了解事件。(網民Raymond W M Ho@FB群組「青衣街坊吹水會」) 消防員到牙鷹洲街變電站了解事件。(網民Raymond W M Ho@FB群組「青衣街坊吹水會」) 青衣牙鷹洲街變電站下午冒煙懷疑爆炸。(網上片段截圖) 青衣牙鷹洲街變電站下午冒煙懷疑爆炸。(網上片段截圖) 青衣牙鷹洲街變電站下午冒煙懷疑爆炸。(網上片段截圖) 青衣牙鷹洲街變電站下午冒煙懷疑爆炸。(網上片段截圖)

機電署︰中電須四星期內提交詳細報告

機電署表示，中電的通報後，立即與中電跟進事態發展，並監察中電的修復工作進度。機電署已要求中電盡快查明事故成因，並就事故在四星期內提交詳細報告。機電署會繼續和中電密切聯繫跟進，並敦促中電採取適當的跟進及改善措施。

機電署根據《電力條例》（第406章）（《條例》）監管電力公司的運作，以確保本港的電力供應安全可靠。《條例》闡述供電商的權力及責任，包括須在電力意外發生後向機電署署長提交報告，說明意外的起因，以及已經採取或將會採取甚麼補救行動，以防再次發生意外。機電署一直與電力公司保持緊密溝通，並定期舉行會議，商討供電設施的安全事宜。

工程師：疑設備故障致短路 產生電弧和大量電流

資深電機及屋宇裝備工程師何永業估計是有設備出現故障，引致短路瞬間產生電弧和大量電流，導致高溫令周遭絕緣體達到熔點起火而釋放出煙霧，至於出現故障的設備究竟是高壓電纜、變壓器、開關掣抑或電掣櫃之內的滙流排等等，在未有進一步資料之前就未能確定。他表示，中電在2022年的元朗電纜橋火警引致停電的事件後，短短一年半之後又發生電力設備故障的意外，令人對有關公司有沒有從上次事件吸取教訓和經驗，切實做好電力設備保養維修的工作產生疑問。他建議，有關公司按照調查結果製訂一套更完善有效的電力設備檢測、保養和維修機制，及工作人員之外的獨立隊伍抽查複檢保養和維修工作。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受