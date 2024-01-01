青衣中電變電站疑爆炸冒煙　新界電壓驟降致多宗困𨋢(更新)

踏入2024年第一日，青衣牙鷹洲街變電站今日(1日)下午突傳出巨響和冒出大量白煙，懷疑發生爆炸，附近多名居民聞聲報警求助，消防接報到變電站了解事件。 中電派員到場調查後指，變電站有設備故障導致冒煙，自動保護系統已即時隔離故障部分，其間電力供應沒有中斷，不過事件引致短暫電壓驟降，附近用戶或出現燈光轉暗或閃爍情況，部分對電壓改變較敏感的電力裝置如升降機，或會因啟動保護裝置而暫停運作。中電正調查事故原因，對事件造成不便致歉。 在青衣相關的社交網站群組，不少街坊都指突然聽到巨響，家中電力亦「跳咗一下」。消防處表示，新界部分地區今日下午3時17分發生電壓驟降，引發多宗被困升降機及火警鐘鳴響事故，呼籲受影響市民保持鎮定，處方正進行救援行動及處理相關事故。

▼牙鷹洲街變電站一度冒煙▼

機電署︰中電須四星期內提交詳細報告 機電署表示，中電的通報後，立即與中電跟進事態發展，並監察中電的修復工作進度。機電署已要求中電盡快查明事故成因，並就事故在四星期內提交詳細報告。機電署會繼續和中電密切聯繫跟進，並敦促中電採取適當的跟進及改善措施。 機電署根據《電力條例》（第406章）（《條例》）監管電力公司的運作，以確保本港的電力供應安全可靠。《條例》闡述供電商的權力及責任，包括須在電力意外發生後向機電署署長提交報告，說明意外的起因，以及已經採取或將會採取甚麼補救行動，以防再次發生意外。機電署一直與電力公司保持緊密溝通，並定期舉行會議，商討供電設施的安全事宜。