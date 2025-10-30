青衣命案兩死者同住多年常結伴行山 鄰居：未曾聞爭吵聲

青衣昨日（29日）發生雙屍命案，一名82歲老翁懷疑殺害56歲同居女友後，在停車場5樓墮下身亡。據了解，二人自2009年認識，交往超過15年，同居於女死者長宏邨宏心樓單位逾10年。消息指，近年男死者疑患有妄想症，思疑女友出軌，並在食物中落毒，導致他有高血壓和腎病，但拒絕接受精神科治療。

鄰居今日（30日）向傳媒表示，街坊稱82歲姓林男死者為「林生」，及56歲姓鍾女死者「鍾姐」，二人同住多年，街坊以「兩公婆」稱呼他們均未有否認；二人經常結伴行山，林生平時則行山游水，生活健康，昨日早上有落樓做運動；而鍾姐近年再就業，疑在製藥廠工作；二人平時出入亦有跟街坊打招呼，亦未曾聽聞爭吵聲，完全看不出來「林生」患有精神病。