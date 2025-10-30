熱門搜尋:
青衣命案兩死者同住多年常結伴行山 鄰居：未曾聞爭吵聲

青衣命案兩死者同住多年常結伴行山 鄰居：未曾聞爭吵聲。（now新聞截圖）

青衣昨日（29日）發生雙屍命案，一名82歲老翁懷疑殺害56歲同居女友後，在停車場5樓墮下身亡。據了解，二人自2009年認識，交往超過15年，同居於女死者長宏邨宏心樓單位逾10年。消息指，近年男死者疑患有妄想症，思疑女友出軌，並在食物中落毒，導致他有高血壓和腎病，但拒絕接受精神科治療。

鄰居今日（30日）向傳媒表示，街坊稱82歲姓林男死者為「林生」，及56歲姓鍾女死者「鍾姐」，二人同住多年，街坊以「兩公婆」稱呼他們均未有否認；二人經常結伴行山，林生平時則行山游水，生活健康，昨日早上有落樓做運動；而鍾姐近年再就業，疑在製藥廠工作；二人平時出入亦有跟街坊打招呼，亦未曾聽聞爭吵聲，完全看不出來「林生」患有精神病。

珍惜生命｜青衣82歲老翁疑殺56歲女友後墮樓亡 警列謀殺及自殺案。（now新聞截圖） 珍惜生命｜青衣82歲老翁疑殺56歲女友後墮樓亡 警列謀殺及自殺案。（now新聞截圖） 珍惜生命｜青衣82歲老翁疑殺56歲女友後墮樓亡 警列謀殺及自殺案。（now新聞截圖）

事發於昨日（29日）下午約2時半，青衣長亨邨亨緻樓有人懷疑墮樓，倒臥在停車場對開山坡。警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後，證實一名82歲姓林老翁當場死亡。警方懷疑老翁從停車場5樓墮下，初步調查後得悉男事主居住在鄰近的長宏邨宏心樓，於是前往其住所調查，發現大門沒有關上，一名年約56歲姓鍾婦人倒臥屋內昏迷，頭部受傷，臉上有撕裂傷痕，頸部亦有受傷，經救護員檢驗亦證實她已經死亡，死因有待驗屍確定。警方將案件由原本的「有人從高處墮下」，改列作「謀殺」及「自殺」案，交由葵青警區重案組接手跟進。警方初步調查顯示，老翁懷疑於住所內，以一鈍物襲擊該名女子。據了解，警方於單位內找到一把廚房刀，但沒發現任何有毒物質，男死者育有一名女兒。

抑鬱症症狀｜自殺傾向：因認為自己沒有價值而出現輕生念頭，這是危險的徵狀，必須求醫 抑鬱症症狀｜食慾改變：多數患者會變得食慾不振，長期下去會體重減輕。亦有小部分患者會食慾暴增 抑鬱症症狀｜容易激動：情緒容易激動，旁人或感到反應過敏 抑鬱症症狀｜情緒低落：容易感到悶悶不樂，無法感到開心，伴隨一些負面想法 抑鬱症症狀｜對事物失去興趣：即使本身的興趣和嗜好，都變得不想去做、去玩 抑鬱症症狀｜睡眠改變：抑鬱症患者往往會失眠，日間感到極度疲倦。也有患者會嗜睡、睡很久或不願起床 抑鬱症症狀｜難以集中精神：受情緒影響，難以集中精神做一件事 抑鬱症症狀｜覺得自己沒用：患者自我價值下降，認為自己一事無成，做的東西沒人欣賞、沒有用處

