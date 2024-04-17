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2024-04-17 17:06:38

青衣戲棚樂隊騷被指噪音滋擾 民政：收24宗投訴後提醒準時結束(有片)

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葵青區於本月12至14日舉辦青衣戲棚活動，除了傳統神功戲，更有團體辦音樂節，邀請多支樂隊表演，吸引大批年輕人入場，場面熱烈。(影片截圖)

葵青區於本月12至14日舉辦青衣戲棚活動，除了傳統神功戲，更有團體辦音樂節，邀請多支樂隊表演，吸引大批年輕人入場，場面熱烈。(影片截圖)

政府大搞18區日夜都繽紛，葵青區於本月12至14日舉辦青衣戲棚活動，除了傳統神功戲，更有團體辦音樂節，邀請多支樂隊表演，吸引大批年輕人入場，場面熱烈。不過主辦方事後稱，收到政府部門通知因有二百多個居民投訴，導致整個活動需提前完結。

葵青區於本月12至14日舉辦青衣戲棚活動，除了傳統神功戲，更有團體辦音樂節，邀請多支樂隊表演，吸引大批年輕人入場，場面熱烈。(影片截圖) 葵青區於本月12至14日舉辦青衣戲棚活動，除了傳統神功戲，更有團體辦音樂節，邀請多支樂隊表演，吸引大批年輕人入場，場面熱烈。(影片截圖) 葵青區於本月12至14日舉辦青衣戲棚活動，除了傳統神功戲，更有團體辦音樂節，邀請多支樂隊表演，吸引大批年輕人入場，場面熱烈。(影片截圖) 葵青區於本月12至14日舉辦青衣戲棚活動，除了傳統神功戲，更有團體辦音樂節，邀請多支樂隊表演，吸引大批年輕人入場，場面熱烈。(影片截圖) 葵青區於本月12至14日舉辦青衣戲棚活動，除了傳統神功戲，更有團體辦音樂節，邀請多支樂隊表演，吸引大批年輕人入場，場面熱烈。(影片截圖) 主辦方「ChillDon 潮流當打」於活動完結後於社交平台發文，回應有關4月14日《戲棚音樂節》突然終止事宜。 主辦方「ChillDon 潮流當打」於活動完結後於社交平台發文，回應有關4月14日《戲棚音樂節》突然終止事宜。

政府部門未要求提早結束表演

葵青民政事務處回覆傳媒查詢時表示，民政處聯同葵青區議會、青衣鄉事委員會於青衣體育會運動場舉辦「18區日夜都繽紛@青衣戲棚」，相關部門活動前已與附近屋苑居民組織、物管公司溝通，並成立社區小組，包括葵青區議員、鄉委會及政府部門代表，主力於活動期間在現場即時處理及應對社區意見。

根據民政處、警務處及環保署記錄，三天的葵青戲棚活動期間當局共接獲24宗與噪音有關的投訴。社區小組在接獲投訴後，已即時要求表演團體降低音量，並提醒其準時完成表演。處方指三晚表演均按照安排於10時前結束，期間政府部門不曾要求表演團體提早結束表演。

主辦方稱政府收逾二百居民投訴  活動提前完結

主辦方「ChillDon 潮流當打」於活動完結後於社交平台發文，回應有關本月14日《戲棚音樂節》突然終止事宜，主辦方指於本月13日活動後「收到政府部門通知，昨日表演期間接獲二百多個附近居民電話投訴，導致今日整個活動需提前完結」。

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主辦方續指，本月14日活動期間場地設置有所延誤，曾嘗試延長表演時間，最終失敗。由於安排表演嘉賓陣容較多，短時間無法完成時間表調整，願意承擔一切批評，定必汲取今次教訓，並誠意向受影響表演嘉賓及入場觀眾致歉。

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