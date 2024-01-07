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2024-01-07 14:17:09

青衣早上再停電　謝展寰向中電總裁表達十分失望　促立即檢視電力系統

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青衣今日早上「跳電」後，有消防車到灝景灣一帶。(網民Kaka Lai@FB群組「青衣街坊吹水會」)

青衣今日早上「跳電」後，有消防車到灝景灣一帶。(網民Kaka Lai@FB群組「青衣街坊吹水會」)

青衣今日(7日)早上9時許再發生停電事故，據報長安邨早上曾經「跳電」和有居民被困升降機。環境及生態局下午近2時在社交專頁發帖指，局長謝展寰今日向中電總裁羅嘉進表達感到十分失望，並要求中電立即全面檢視其電力供應系統，並進行預防檢查維修安排，確保事件不會再次發生。他同時指示機電工程署和中電，具體跟進和向環境及生態局報告，並要求環境及生態局檢視政府在監管方面有否可以加強的地方，以改善電力公司表現。

環境及生態局在稍早的中午12時許亦曾發帖指，極度關注和震驚青衣短時間內有兩次電力事故，已經指示中電「立即派人出來解釋」，機電署亦已派員到場調查，當局會繼續跟進事件。

長安邨安湄樓停電近1.5小時

中電回覆傳媒查詢指，長安邨安湄樓變電站早上9時38分因電纜故障，大廈一度停電接近1.5小時，有300多戶受影響，又強調與日前同區電壓驟降事件無關。

葵青區議員盧婉婷亦在社交網站發帖，引述中電人員指安湄樓因高壓電纜故障令大廈電力驟降，導致升降機、公眾及室內照明系統暫停，經維修後現時大廈電力已恢復正常，中電亦會為高壓電纜作緊急維修，預計稍後完成維修後需重置系統，屆時或會短暫停電。

青衣牙鷹洲街變電站日前曾傳出巨響和冒出大量白煙。(資料圖片／林俊源攝) 青衣牙鷹洲街變電站日前曾傳出巨響和冒出大量白煙。(資料圖片／林俊源攝) 青衣牙鷹洲街變電站日前曾傳出巨響和冒出大量白煙。(資料圖片／林俊源攝) 青衣牙鷹洲街變電站日前曾傳出巨響和冒出大量白煙。(資料圖片／林俊源攝) 青衣牙鷹洲街變電站日前曾傳出巨響和冒出大量白煙。(資料圖片／林俊源攝)

附近變電站元旦曾故障

日前元旦日(1日)下午青衣亦發生停電事件，當日牙鷹洲街變電站因設備故障導致冒出大量白煙、傳出巨響，其後引發短暫電壓驟降。 翻查資料，涉事變電站位於長安邨和灝景灣附近。

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