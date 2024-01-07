青衣早上再停電　謝展寰向中電總裁表達十分失望　促立即檢視電力系統

青衣今日(7日)早上9時許再發生停電事故，據報長安邨早上曾經「跳電」和有居民被困升降機。環境及生態局下午近2時在社交專頁發帖指，局長謝展寰今日向中電總裁羅嘉進表達感到十分失望，並要求中電立即全面檢視其電力供應系統，並進行預防檢查維修安排，確保事件不會再次發生。他同時指示機電工程署和中電，具體跟進和向環境及生態局報告，並要求環境及生態局檢視政府在監管方面有否可以加強的地方，以改善電力公司表現。

環境及生態局在稍早的中午12時許亦曾發帖指，極度關注和震驚青衣短時間內有兩次電力事故，已經指示中電「立即派人出來解釋」，機電署亦已派員到場調查，當局會繼續跟進事件。