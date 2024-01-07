熱門搜尋:
柳俊江 六合彩 綠置居2023 流感 羽田機場 日本地震 姜濤 農曆新年2024 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 恒生指數 李家超 日圓匯率 御半山 尹光 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-07 16:51:00

青衣早上再停電　謝展寰向中電總裁表達十分失望　機電署：明與中電開會跟進

分享：
青衣今日早上「跳電」後，有消防車到灝景灣一帶。(網民Kaka Lai@FB群組「青衣街坊吹水會」)

青衣今日早上「跳電」後，有消防車到灝景灣一帶。(網民Kaka Lai@FB群組「青衣街坊吹水會」)

青衣今日(7日)早上9時許再發生停電事故，長安邨安湄樓早上曾經「跳電」和有居民被困升降機。環境及生態局下午近2時在社交專頁發帖指，局長謝展寰今日向中電總裁羅嘉進表達感到十分失望，並要求中電立即全面檢視其電力供應系統，並進行預防檢查維修安排，確保事件不會再次發生。他同時指示機電工程署和中電，具體跟進和向環境及生態局報告，並要求環境及生態局檢視政府在監管方面有否可以加強的地方，以改善電力公司表現。

環境及生態局在稍早的中午12時許亦曾發帖指，極度關注和震驚青衣短時間內有兩次電力事故，已經指示中電「立即派人出來解釋」，機電署亦已派員到場調查，當局會繼續跟進事件。

1.1萬伏特電纜疑故障 停電近1.5小時

中電輸電及供電業務部東西區總監吳紹倫表示，事發約早上9時38分，一條1萬1千伏特電纜懷疑發生故障，大約300個客戶受影響，經復修工作後，已在早上約11時04分恢復供電，是次停電約1個多小時。他續指，由於事故同時引致電壓驟降，附近大廈有機會短暫出現眨燈，但沒有停電，又指今次事件與元旦日青衣牙鷹洲街變電站冒煙沒有關聯，兩宗是獨立事故。

葵青區議員盧婉婷亦在社交網站發帖，引述中電人員指安湄樓因高壓電纜故障令大廈電力驟降，導致升降機、公眾及室內照明系統暫停，經維修後現時大廈電力已恢復正常，中電亦會為高壓電纜作緊急維修，預計稍後完成維修後需重置系統，屆時或會短暫停電。

Ad Block
青衣牙鷹洲街變電站日前曾傳出巨響和冒出大量白煙。(資料圖片／林俊源攝) 青衣牙鷹洲街變電站日前曾傳出巨響和冒出大量白煙。(資料圖片／林俊源攝) 青衣牙鷹洲街變電站日前曾傳出巨響和冒出大量白煙。(資料圖片／林俊源攝) 青衣牙鷹洲街變電站日前曾傳出巨響和冒出大量白煙。(資料圖片／林俊源攝) 青衣牙鷹洲街變電站日前曾傳出巨響和冒出大量白煙。(資料圖片／林俊源攝)

機電署明天與中電開會跟進事件 要求兩周內提交報告

另外，政府要求中電立即展開全面檢視其電力供應系統，並進行預防性的檢查維修安排，確保事件不會再次發生，機電署明日(8日)將與中電開會及具體跟進，並向環境及生態局報告。環境及生態局指，機電署事後已立即派員到現場調查事件成因以及有否發生爆炸，會繼續與中電跟進事態發展，並監察中電的修復工作進度，同時已要求中電盡快查明整件事故和成因，並就事故在兩星期內提交詳細報告。

Ad Block

機電署會繼續和中電密切聯繫跟進，並敦促中電採取適當的跟進及改善措施。鑑於近期電力事故，機電署會加強就電力公司的設施及營運工作進行巡查，以監察其技術及電力安全表現。署方根據《電力條例》監管電力公司的運作，以確保本港的電力供應安全可靠，《條例》闡述供電商的權力及責任，包括須在電力意外發生後向機電署署長提交報告，說明意外的起因，以及已經採取或將會採取甚麼補救行動，以防再次發生意外。機電署一直與電力公司保持緊密溝通，並定期舉行會議，商討供電設施的安全事宜。

Ad Block

附近變電站元旦曾故障

日前元旦日(1日)下午青衣亦發生停電事件，當日牙鷹洲街變電站因設備故障導致冒出大量白煙、傳出巨響，其後引發短暫電壓驟降。 翻查資料，涉事變電站位於長安邨和灝景灣附近。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受