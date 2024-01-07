青衣早上再停電　謝展寰向中電總裁表達十分失望　機電署：明與中電開會跟進

青衣今日(7日)早上9時許再發生停電事故，長安邨安湄樓早上曾經「跳電」和有居民被困升降機。環境及生態局下午近2時在社交專頁發帖指，局長謝展寰今日向中電總裁羅嘉進表達感到十分失望，並要求中電立即全面檢視其電力供應系統，並進行預防檢查維修安排，確保事件不會再次發生。他同時指示機電工程署和中電，具體跟進和向環境及生態局報告，並要求環境及生態局檢視政府在監管方面有否可以加強的地方，以改善電力公司表現。 環境及生態局在稍早的中午12時許亦曾發帖指，極度關注和震驚青衣短時間內有兩次電力事故，已經指示中電「立即派人出來解釋」，機電署亦已派員到場調查，當局會繼續跟進事件。

1.1萬伏特電纜疑故障 停電近1.5小時 中電輸電及供電業務部東西區總監吳紹倫表示，事發約早上9時38分，一條1萬1千伏特電纜懷疑發生故障，大約300個客戶受影響，經復修工作後，已在早上約11時04分恢復供電，是次停電約1個多小時。他續指，由於事故同時引致電壓驟降，附近大廈有機會短暫出現眨燈，但沒有停電，又指今次事件與元旦日青衣牙鷹洲街變電站冒煙沒有關聯，兩宗是獨立事故。 葵青區議員盧婉婷亦在社交網站發帖，引述中電人員指安湄樓因高壓電纜故障令大廈電力驟降，導致升降機、公眾及室內照明系統暫停，經維修後現時大廈電力已恢復正常，中電亦會為高壓電纜作緊急維修，預計稍後完成維修後需重置系統，屆時或會短暫停電。

機電署明天與中電開會跟進事件 要求兩周內提交報告 另外，政府要求中電立即展開全面檢視其電力供應系統，並進行預防性的檢查維修安排，確保事件不會再次發生，機電署明日(8日)將與中電開會及具體跟進，並向環境及生態局報告。環境及生態局指，機電署事後已立即派員到現場調查事件成因以及有否發生爆炸，會繼續與中電跟進事態發展，並監察中電的修復工作進度，同時已要求中電盡快查明整件事故和成因，並就事故在兩星期內提交詳細報告。

機電署會繼續和中電密切聯繫跟進，並敦促中電採取適當的跟進及改善措施。鑑於近期電力事故，機電署會加強就電力公司的設施及營運工作進行巡查，以監察其技術及電力安全表現。署方根據《電力條例》監管電力公司的運作，以確保本港的電力供應安全可靠，《條例》闡述供電商的權力及責任，包括須在電力意外發生後向機電署署長提交報告，說明意外的起因，以及已經採取或將會採取甚麼補救行動，以防再次發生意外。機電署一直與電力公司保持緊密溝通，並定期舉行會議，商討供電設施的安全事宜。