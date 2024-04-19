青衣船廠二級火｜船廠遭燒通頂 東主自稱前江湖人士「我要知係蓄意定自然！」

青衣担杆山路82號威盛船廠今晨發生二級火警，造成一貓一狗慘死。綽號「大隻威」的船廠負責人向傳媒表示，整間船廠燒通頂，損失難以估計，坦言「唔明點解起火，希望差人翻查cctv，要查呢件事，唔會就咁算！」

船廠東主「唔明點解起火」

他指，事發時無人在船廠內，由路過市民發現報警，他又指起火太快，不排除廠內有油漆存放因而搶火，門口又有數條車胎，燒起噴出黑煙，以他了解，是地面的車輛首先起火，「連埋自己部平治，有三部車喺入面，但都冇充電，唔明點解起火。」他直言希望警察翻看附近閉路電視，有否可疑人或可疑車輛出入。