青衣船廠二級火｜船廠遭燒通頂 東主自稱前江湖人士「我要知係蓄意定自然！」

青衣担杆山路82號威盛船廠今晨發生二級火警，造成一貓一狗慘死。綽號「大隻威」的船廠負責人向傳媒表示，整間船廠燒通頂，損失難以估計，坦言「唔明點解起火，希望差人翻查cctv，要查呢件事，唔會就咁算！」
船廠東主「唔明點解起火」
他指，事發時無人在船廠內，由路過市民發現報警，他又指起火太快，不排除廠內有油漆存放因而搶火，門口又有數條車胎，燒起噴出黑煙，以他了解，是地面的車輛首先起火，「連埋自己部平治，有三部車喺入面，但都冇充電，唔明點解起火。」他直言希望警察翻看附近閉路電視，有否可疑人或可疑車輛出入。
投資2000萬元頂手船廠
負責人不諱言向傳媒表示自己是江湖中人，一度為黑幫新義安屯門區頭目，但已金盆洗手，「都做返正行，唔好搞我啦」，而威盛船廠於2021年11月投資2000萬元頂手至今，因為自己很多船做工程做生意需要維修，自己維修比較便宜，但因為近年經濟差，「有機會都想賣，但賣唔出，所有海面工程都冇得做，做船廠都係坐喺度食粥。」
船廠開幕日O記曾出擊
翻查資料顯示，2021年11月22日，「大隻威」頂手青衣担杆山路一間船廠，並在當日開幕。O記主動出擊，到場調查及執法，其間發現有舞獅及開幕派對等活動，以涉嫌違反限聚令（第599G章），向場內人士發出62張定額罰款通知書。以每張罰款5,000元計，合共罰款31萬元。當時警方懷疑該船廠與走私活動有關。