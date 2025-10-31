青衣謀殺自殺案 八旬翁疑女友出軌兼下毒

青衣日前發生雙屍命案。82歲男子涉在長宏邨宏心樓殺害56歲女友後，再被發現在長亨邨亨緻樓停車場墮樓亡。消息指，二人為同居情侶，有人疑有精神問題但拒絕求醫，而近日更懷疑女友有外遇，並擔心女方向他落毒。警方將案件列作謀殺及自殺案。

兩名事主分別為82歲姓林男子和56歲姓鍾女子。警方於前日下午2時半，接報有人從亨緻樓停車場5樓墮下，當場證實死亡，跟進調查後，知悉男事主居於宏心樓，上門調查時發現一名女子昏迷倒地，頭部有傷痕，當場被證實死亡。初步調查顯示，有人疑在宏心樓單位內，以鈍物襲擊鍾女，之後再在長亨邨墮樓亡。警方將安排驗屍以確定死因。案件由原來的有人從高處墮下，改列謀殺及自殺案。葵青警區重案組接手跟進。