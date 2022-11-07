青馬大橋南面擬建跨海大橋　平行連接青衣大嶼山　目標2033年通車

政府近年致力發展新界西北部，為應付洪水橋、厦村和元朗南等發展所產生的交通需求，政府擬在現有青嶼幹線的南面，建造約5.2公里長的青衣至大嶼山連接路，包括分別橫跨馬灣航道及汲水門航道的兩座跨海大橋、青衣連接處和北大嶼山交匯處，目標2033年或以前通車。

跨海大橋橫跨馬灣和汲水門航道

路政署向葵青區議會提交文件介紹項目，顯示雙程三線的新跨海大橋，會與現有青馬大橋和汲水門大橋平行。署方指，橫跨馬灣航道的新橋長2.3公里，另一條新橋則橫跨汲水門航道，全長約1公里。兩條新橋會在馬灣南連接，兩端分別接通青沙公路和北大嶼山公路、擬議的11號幹線和交椅洲人工島相關道路。