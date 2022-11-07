青馬大橋南面擬建跨海大橋　平行連接青衣大嶼山　目標2033年通車

政府近年致力發展新界西北部，為應付洪水橋、厦村和元朗南等發展所產生的交通需求，政府擬在現有青嶼幹線的南面，建造約5.2公里長的青衣至大嶼山連接路，包括分別橫跨馬灣航道及汲水門航道的兩座跨海大橋、青衣連接處和北大嶼山交匯處，目標2033年或以前通車。
跨海大橋橫跨馬灣和汲水門航道
路政署向葵青區議會提交文件介紹項目，顯示雙程三線的新跨海大橋，會與現有青馬大橋和汲水門大橋平行。署方指，橫跨馬灣航道的新橋長2.3公里，另一條新橋則橫跨汲水門航道，全長約1公里。兩條新橋會在馬灣南連接，兩端分別接通青沙公路和北大嶼山公路、擬議的11號幹線和交椅洲人工島相關道路。
增加交通事故應變能力
當局在青衣西面建議興建的青衣連接處，位於青衣至大嶼山連接路的東端，將連接青沙公路及青衣區內道路，包括青衣北岸公路和青衣西路。至於擬議的北大嶼山交匯處位於連接路的西端，除連接擬議的11號幹線和交椅洲人工島相關道路，還可通往現有的北大嶼山公路。
文件指出，政府預期青衣至大嶼山連接路落成後，能紓緩將來青嶼幹線出現的交通情况，並配合新界西北、大嶼山和機場的長遠發展需要。另外，連接路作為整組策略性幹道的一部分，日後可連同11號幹線及其他主要幹道，改善新界西北往返市區主要道路的交通情況、加強整體網絡應對交通事故的應變能力。