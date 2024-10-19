青馬大橋奪命車禍｜22歲孝順仔4日後生日　事發一刻片段曝光（有片）

青馬大橋昨日（18日）發生奪命車禍。 22歲鐵騎士林桂堯猛撼巡邏車車尾，重創送院搶救逾4小時，最終不治。林桂堯人緣極佳，親友、中小學同窗及老師，紛紛趕抵醫院送其最後一程，場面心酸。死者家屬看畢意外的車cam片段後，揚言追究，質問為何路上沒有指示牌，「點解條路停咗架（工程）車，（路面）冇任何指示牌？」

事發一刻片段曝光

事發一刻片段曝光，從該段網上影片可見，鐵騎士一直沿左線行駛，直撼向前方一輛巡邏車，其間未有減速，影片中傳出「嘭」一聲巨響。當時路面未有任何雪糕筒、指示燈或指示牌等，但巡邏車車頂有閃燈，前面近20米則有一輛的士，車旁有一名工作人員。