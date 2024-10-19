青馬大橋奪命車禍｜22歲孝順仔4日後生日　事發一刻片段曝光（有片）

青馬大橋昨日（18日）發生奪命車禍。 22歲鐵騎士林桂堯猛撼巡邏車車尾，重創送院搶救逾4小時，最終不治。林桂堯人緣極佳，親友、中小學同窗及老師，紛紛趕抵醫院送其最後一程，場面心酸。死者家屬看畢意外的車cam片段後，揚言追究，質問為何路上沒有指示牌，「點解條路停咗架（工程）車，（路面）冇任何指示牌？」
事發一刻片段曝光
事發一刻片段曝光，從該段網上影片可見，鐵騎士一直沿左線行駛，直撼向前方一輛巡邏車，其間未有減速，影片中傳出「嘭」一聲巨響。當時路面未有任何雪糕筒、指示燈或指示牌等，但巡邏車車頂有閃燈，前面近20米則有一輛的士，車旁有一名工作人員。
駕車接單送外賣
22歲死者林桂堯，為家中孻子， 家中有4名胞姊及一名兄長，多名兄姊先後成家立室遷出，剩下他與一名胞姊、及父母同住葵涌。 據了解，他畢業後曾任職文員，近年駕車接單送外賣，長姊指，胞弟現時固定接單送「月子餐」，在涉事公司工作了兩至三個月，每朝約10時開工，當日前後接送6張單，事發時已送完東涌最後一張單，正準備回家休息，「每日都係中午返屋企瞓覺，晏晝4點零就會繼續送晚餐。」涉事公司已向家人接觸。
胞姊指孝順父母給予一半人工作家用
其長姊續向傳媒表示，胞弟為人孝順樂天，因兄姊各有家庭兼顧，桂堯遂擔起供養父母的重任，比兄姊給予父母更多生活費，「成一半人工！」；又指，胞弟與母同於10月22日生日，上星期一家人已提早慶祝，胞弟亦早已計劃於10月24日前往台灣遊玩，詎料突然飛來橫禍，天人永隔。
曾駕大馬力電單車失事
據了解，他考獲電單車駕駛執照數年，曾擁兩輛電單車，其中一輛較大馬力，亦曾發生過意外；另一輛為今次出事的「綿羊仔」。
事發於昨日（18日）中午12時48分，一名的士司機駕車駛至青馬大橋時，一塊指示牌倒下，擊中其車身，司機於是報警。消息指，青馬大橋營運商派出巡邏車於12時43分到場處理，的士其後駛走。僅1分鐘後，涉事電單車駛至並直撞向巡邏車車尾，22歲姓林鐵騎士隨即倒地，頭部重創，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，延醫至下午5時01分終告不治。