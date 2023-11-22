青龍頭私樓製毒工場被搗破　警檢500萬元冰毒拘兩男

警方於青龍頭私樓單位搗破一個製毒工場！

毒品調查科高級督察唐為國表示，經過情報分析及深入調查，近日發現有販毒集團利用私人屋苑比較保安嚴密及較多人流的特性作掩飾，租用這些私樓單位作毒品儲存庫，並且加工製造冰毒再企圖出售，遂於周一（20日）晚上採取執法行動，探員在青龍頭一私人屋苑大廈內截停兩名分別20歲姓余和22歲姓梁本地男子。當探員表明身份後，兩男激烈反抗，但最終被制服。

檢獲約 3.6 公斤剛製成冰毒

探員隨即搜查兩人剛步出的單位，在單位內開放式廚房、廳及其中一間睡房，共發現約3.6公斤剛製成冰毒、合共5.3公升原材料及半製成品的液態冰毒，市值共約500萬元。警方在現場亦都發現到樽裝鹽酸、丙酮（即有機溶劑），相信是用來進行化學程序，加工製造冰毒。行動中亦檢獲常見製毒工具，包括電磁爐、煲、可攜式浴室寶、電子磅、筲箕等，並以涉嫌「阻礙警務人員執行職務」、「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪拘捕該兩名本地男子。