青龍頭私樓製毒工場被搗破　警檢500萬元冰毒拘兩男

警方於青龍頭私樓單位搗破一個製毒工場！
毒品調查科高級督察唐為國表示，經過情報分析及深入調查，近日發現有販毒集團利用私人屋苑比較保安嚴密及較多人流的特性作掩飾，租用這些私樓單位作毒品儲存庫，並且加工製造冰毒再企圖出售，遂於周一（20日）晚上採取執法行動，探員在青龍頭一私人屋苑大廈內截停兩名分別20歲姓余和22歲姓梁本地男子。當探員表明身份後，兩男激烈反抗，但最終被制服。
檢獲約3.6公斤剛製成冰毒
探員隨即搜查兩人剛步出的單位，在單位內開放式廚房、廳及其中一間睡房，共發現約3.6公斤剛製成冰毒、合共5.3公升原材料及半製成品的液態冰毒，市值共約500萬元。警方在現場亦都發現到樽裝鹽酸、丙酮（即有機溶劑），相信是用來進行化學程序，加工製造冰毒。行動中亦檢獲常見製毒工具，包括電磁爐、煲、可攜式浴室寶、電子磅、筲箕等，並以涉嫌「阻礙警務人員執行職務」、「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪拘捕該兩名本地男子。
兩名被捕男子均報稱無業
兩名被捕男子均報稱無業，現正被扣留調查，警方相信兩人均有份參與製造冰毒。兩人稍後將被落案起訴相關「阻礙警務人員執行職務」、「製造危險藥物」及「販運危險藥物」罪，案件明日（23日）早上在西九龍裁判法院提堂。
販毒集團剛租用涉案單位約一周
警方初步調查相信，販毒集團剛租用涉案單位約一周，屋內除有半製成品和未被包裝的剛製成冰毒外，其他大部分材料都是儲存在膠樽內，相信在該批毒品流出市面前，已成功搗破該個由一個本地販毒集團操控的的毒品加工場。唐為國又指，「鹽酸」屬高濃度腐蝕性物質，在加熱、加工過程中，存在爆炸及引致火警風險，而販毒集團並無妥善儲存相關危險品，極其不負責任。長期吸入毒品原材料和化學物質，亦都有可能對人體、特別伯小朋友的神經造成損害。探員於搜查期間亦聞到刺鼻酸醙味，故警方呼籲市民及大廈管理員當經過有可疑或有奇怪化學品異味的單位時，可以致電警察毒品舉報熱線2527 1234。