非一般結合科學、人文和藝術 《後人類景觀》音樂會前Q&A

一場融合科學、人文、藝術探索的概念音樂會—《後人類景觀》，由賴燕婷創作概念及導演，前半生藝術概念有限公司主辦，邀得 江逸天、梁騫仁 負責音樂，以及 陳巧真、徐智彥、李嘉睿 創作影像，將董啟章的小說《後人間喜劇》中「後人類主義」的思潮進入藝術創作，延續小說的異想世界，連結香港城景、物與人的情誼。由賴燕婷娓娓道來是此創作理念：

舉辦今次音樂會的原因和靈感是什麼? 為什麼以「後人類」做主題？ 什麼是「後人類」？

我從小就喜歡科幻作品，小時候會看衛斯理的書，亦非常喜歡科幻電影如《銀翼殺手》、《星際啟示錄》以及《Black Mirror》系列，這些作品看似科學理性的命題，實際上以人文為終點。我從事音樂演出的策劃，較少機會在節目容納科幻橋段。從董啟章的小說《後人間喜劇》認識後人類主義和模控學，覺得非常有趣，因此想嘗試策劃一個以融入科幻題材的聲影演出。而「後人類」可以說是具真人肉身軀體的機械人，是肉體和機械的合成物。音樂會上不會出現任何具象後人類，以呈現一個假設成功產出後人類的後世會是怎樣。

籌辦的整個過程有什麼樂與悲？

當中有一套樂曲使用了特別的兒童樂器，希望用最童真簡單的音樂與人類發展大理想國的野心作一個強烈對比。在技術上，要將這些小樂器搬上舞台都有難度，幸得漢基國際學校樂意借出，成全了這個心願。

演出想帶出什麼訊息和期望觀眾有什麼得著？

演出對我來說是一個議題的討論及思考，我比較想分享在我眼中的一些日常生活與人之間的關係，並且將一些天馬行空的想像放在嚴肅的音樂會上，如果能夠讓觀眾引起一些對藝術、自我價值的審視也很不錯。

以什麼風格、種類的音樂表達後人類及未來？為何？

整體會傾向當代音樂，亦有用上極簡主義音樂，也將會首演委約作品。梁騫仁較擅長中、大型編制的當代音樂，今次會用上較多敲擊配合弦樂團。另一半將會是江逸天的新作，他創作的音樂充滿詩意及思緒，緩緩推進的聲音變化能把空間帶進靜謐深邃的意境，很適合放在音樂會後段作為思索與祈願世界更美好的終結。

