非一般賽跑：救援在野2024 體驗無國界醫生前線救援工作

（前排左起）香港醫學組織聯會成員譚樸謙醫生、香港醫學組織聯會成員馬思特醫生、無國界醫生救援人員陳健華醫生、香港醫學組織聯會會長張文勇教授、無國界醫生（香港）副總幹事關敏怡、大埔民政事務處高級聯絡主任呂近文、無國界醫生救援人員歐耀佳醫生、無國界醫生救援人員唐頴思醫生、無國界醫生救援人員陳詩瓏醫生、無國界醫生（香港）區域傳訊總監黎嘉博、香港迪士尼樂園代表Addy、Contact Lens Easy創辦人 Rex為「救援在野2024」賽事掀開序幕。

無國界醫生（香港）上周日（17日）舉行非一般賽跑比賽——「救援在野2024」，賽事設於大美督船灣淡水湖主壩，場景模擬連年遭洪水圍困的非洲國家南蘇丹，旨在讓參加者透過賽事體驗前線救援人員在該國面對的非一般挑戰。超過1,100名選手響應這場慈善賽，當中不乏家庭作賽，一家大小以運動行善，身體力行支持無國界醫生的人道救援工作。 賽事一共設有3個項目：10公里、3公里跑步比賽，以及1公里Fun Run體驗賽。參賽者的陣容鼎盛，包括香港女子馬拉松紀錄保持者姚潔貞；香港醫學組織聯會會長張文勇教授；6名無國界醫生前線救援人員，包括歐耀佳醫生、陳健華醫生、陳詩瓏醫生、趙卓邦護士、李芷殷助產士/護士及唐穎思醫生。

當日清晨，大批健兒陸續抵達賽場熱身，更有參賽者換上鮮艷的充氣紅鶴服裝，未起跑已先聲奪人。首場10公里賽於早上8時半率先舉行，一聲鳴槍後，各選手隨即跑上救援之路。他們為慈善籌款，亦為突破自己、跑出個人最佳成績而爭分奪秒。一眾參賽者士氣高昂，場邊打氣的隊伍亦叫破喉嚨，場面相當墟冚。 同日舉行的1公里Fun Run體驗賽更吸引大小朋友參與，親子合力完成與人道救援相關的小任務「通關」。此外，場邊更設有多個主題攤位遊戲，模擬醫護在救援任務中遇上的情境，包括體驗急症室的分流制度，對小孩而言別具教育意義。

大會於場外設有多個與人道救援相關的攤位遊戲，有家長與小孩一起以互動的方式了解救援實況。 1公里Fun Run體驗賽吸引親子一同參加，小孩能藉賽事加深對國際救援工作的理解。 香港女子馬拉松紀錄保持者姚潔貞參與3公里賽，身體力行支持無國界醫生。

香港「長跑天后」、跑手媽媽姚潔貞當天參與3公里賽以表支持，她投身運動生涯前，曾任公立醫院護士，本次賽事她再與醫護結緣，以另一身份與無國界醫生的救援人員「並肩同跑」。她表示：「在生病時，人總希望有醫藥幫助自己。我能想像資源匱乏的人在離世前一刻，也未必有藥物舒緩痛苦，所以希望大家能繼續支持無國界醫生的工作。」 無國界醫生（香港）副總幹事關敏怡在致辭時感謝所有參賽者，並呼籲公眾提高對人道危機的關注。她表示：「無國界醫生感激各界多年的支持，讓我們能夠繼續支援全球各地的人道救援項目。希望一眾參賽者享受今年的賽事，你們的參與和捐款確切地幫助生活在水深火熱的弱勢人群，讓他們獲得應有的緊急醫療護理。」

無國界醫生（香港）於2002年舉辦首屆「救援在野」野外定向比賽，讓參加者體驗救援人員深入偏遠地區救助傷困的挑戰，賽事一直深受戶外運動愛好者歡迎。2024年，適逢無國界醫生在港扎根30年，「救援在野」實體賽事疫後全面回歸，亦首度以跑步比賽為賽事形式，一眾跑手在水壩上作賽時，可感受醫護被洪水圍困時遇上的救援挑戰。 無國界醫生（香港）衷心感謝贊助「救援在野2024」的團體，賽事的同行伙伴Collyer Logistics的代表Hanspeter Kerner先生表示：「無國界醫生是一間非常值得支持的組織，我希望各位踴躍捐款支持前線救援工作，一眾參賽者都享受今次活動！」