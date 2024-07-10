非中國籍永久居民今可申「回鄉證」　市民：方便北上消費

國家出入境管理局早前宣布，非中國籍香港永久性居民今(10日)起可簽辦俗稱「回鄉證」的「港澳居民來往內地通行證(非中國籍)」。今早在中旅社門外，有市民前來辦理簽證，有人表示辦理方便商務來往，亦有人說便利北上消費。

在九龍東的中旅社門外，邱先生陪同馬來西亞裔的母親前來辦理「回鄉證」，邱先生向傳媒表示，以往他和母親排隊要排很久，因為要填寫一些入境文件，但有了「回鄉證」後，可以走自助通關，相比起以往是方便很多，他和媽媽北上都是吃喝玩樂，上去遊玩。

信和黃志祥：反映國家 對港強烈支持

於在上環的中旅證件服務中心，設立兩個櫃枱處理申請。有傳媒影到擁有新加坡籍的信和集團主席黃志祥及其子女黃敏華及黃永耀一早前來辦理申請。黃志祥指，今次中央措施將對本港帶來極大裨益，反映國家在「一國兩制」下對本港的「強烈支持」。信和集團非執行董事黃敏華就指，以前持護照通關要20分鐘，但申請通行證後可以快很多，令出入境更為便利。

國家出入境管理局指，首次申請者要親身向香港中旅集團提交申請，證件有效期5年，持證人每次停留不超過90日，並可在口岸履行指紋採集等手續後，經快捷通道通關，但持證人不得持證在內地工作、學習或者從事新聞採訪等活動。