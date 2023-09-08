非住宅物業限購撤銷 港人可深圳無限買商舖

根據深圳以往的限購政策，港澳戶籍的居民個人或家庭，在深圳只限購一套住宅類房產，不能購買商業房產。

內地樓市鬆綁吸港資金！內媒昨引述深圳市住房公積金管理中心相關人士指，近日已更新港澳居民可以購買非住宅類的商辦物業或商務公寓的政策，且不限套數，惟不包括台灣居民和境外人士，接下來會公告相關部門執行。據指，撤銷限購的商用物業包括商舖、寫字樓及商務公寓等，當中估計以商務公寓最為港人受落，不過有在大灣區投資的港人認為回報不吸引。

商用物業空置率高 有去庫存壓力

內地業界估計，政策最有利中港關口附近如羅湖及福田的物業，未計限購撤銷前，單計今年2月兩地通關後，關口附近的住宅及商舖買賣已分別增加2倍及1.8倍。要留意的是，在新增供應密集推出下，深圳的寫字樓及零售地產空置率仍保持高位，上半年整體空置率環比及按年分別上升1.5及3.2個百分點，至20.3%，當中寫字樓更達22.6%。

有分析指，深圳非住宅類物業去庫存壓力大，當局開放港澳居民的購買資格，從政策目的看，是想借助港澳居民消化庫存。而從實際政策效果看，深圳核心區優質寫字樓及公寓短期或見升勢，但非核心區仍繼續有較大去庫存壓力。同時有估計指，港澳居民對關口的商住物業銷售比例或提高5%至10%。

灣區投資者：美元定存回報更吸引

不過，在大灣區購買了多套公寓出租的港人指，暫時沒有投資深圳商用物業的計劃，因為買住宅、尤其豪宅回報更高，而且美元定存都逾6厘，超越不少物業的出租回報。