非單考慮薪酬趨勢淨指標 聶德權：公務員盼加薪要求合理

政府正檢視公務員的薪酬調整，公務員事務局長聶德權認為，公務員已凍薪兩年，落後於通脹，對加薪有期望屬合理，但強調政府的決定並非單靠薪酬趨勢淨指標，仍要視乎其他考慮因素。另一項關乎打工仔人工的最低工資水平的檢討亦正進行檢討，勞福局長羅致光希望最低工資委員會能有商有量、達成共識。

作為公務員薪酬調整參考的薪酬趨勢調查淨指標早前出爐，顯示低層及中、高層公務員加幅介乎2.04%至7.26%，引起爭議。聶德權昨在一個電視節目稱，公務員已因應社會情況凍薪兩年，未能追上通脹，今年指標錄得正數下，公務員加薪屬合理看法和要求，呼籲市民在公務員薪酬調整一事「公道啲」。不過，他指加幅不能只看淨指標，仍須考慮公務員士氣、整體經濟情況、政府財政狀況等其他因素。

聶德權又表示，明白市民在過去一季疫情下經歷經濟收縮，有企業倒閉裁員，相關僱員觀感必定差，亦對淨指標反應較大。但他亦強調指標結果的確反映私人市場過去一年薪酬變化，反映部分企業仍能擴張及需要挽留人手。薪酬趨勢調查雖然未能反映有些機構裁員、結業或放無薪假等現象，但政府會參考失業率及就業不足率等情況。他又表示，有空間探討調整薪酬趨勢調查方法。

對於有意見認為公務員薪酬調整應與表現掛鈎，聶德權說遞增薪點機制已可反映個別公務員表現，但他同意表現管理制度有檢視空間。