非常野蠻｜咬甩趙家賢耳案 持刀漢判囚14年半

一名男子於2019年咬甩時任東區區議員趙家賢的左耳，並且持刀傷及多人，當中一名男受害人被劏肚；被告早前被裁定3項有意圖傷人及一項普通襲擊罪成，昨在高等法院遭判監14年半。法官批評被告行為非常野蠻，事件難以置信。

案發在2019年11月3日，被告陳真在太古城中心外，持刀刺傷一對夫婦溫浩倫和妻子梁碧琪，溫被劏肚、梁背部中5刀，又拳打腳踢溫太堂姐梁瑩瑩，以及咬甩到場了解事件的趙家賢左耳(圖)，被控3項有意圖傷人及1項普通襲擊罪，法庭早前裁定罪成。

52歲被告陳真昨由囚車押送到高等法院。辯方求情時指，被告明白一時衝動為對方帶來不可逆轉創傷，向4名受害人真誠道歉；又說他於2004年在美國的生意失敗，以致受精神病困擾，曾入住精神病院治療和需要長期服藥，並患有酒精依賴症候群。而被告本身沒案底，亦沒有參加示威活動、無政治立場。

被告妻子的求情信聲稱陳真飲酒後從沒對人動手，但遭高等法院法官張慧玲質疑她隱瞞事實，指妻子過往曾在睡醒後發現陳真持刀指向其喉嚨而報警。

張官判刑時指，被告令到各受害人受到嚴重傷害，其中趙家賢的左耳外廓已被咬掉，變黑壞死需移除，其行為非常野蠻且令人難以置信。趙之後感測聲音方向有困難，戴假耳不便，亦不能佩戴普通掛耳口罩。被襲夫婦中，男方送院時一度危殆，及後變得高度戒備，不時有侵略性想法；太太受傷後亦要接受心理輔導。而被襲的4人均患創傷後遺症。

法官以監禁18年為量刑起點，考慮到陳真事後被多人「私了」，受到相當嚴重傷害，要進行開腦手術，家庭亦受滋擾及起底，故酌情減刑，判監禁14年半。

被告陳真早前在庭上表示，他在廣東出生，父母和姊姊現時在美國定居，他與太太和小女兒居住於香港太古城，大女兒在美國讀書及工作；他稱在大陸受教育，達中五程度，太太則大學畢業，從事投資生意，他案發被襲後「斷片」及「神志不清」；又說自己不代表片中人，要求主控官盤問片中的「施襲者」。