非法放債集團專向外傭借貸年利率達400% 警拘捕59人

警方發現有非法放債集團，以連鎖電話店鋪作掩飾，向外籍家庭傭工借出高利貸，一連兩日以「無牌照經營放債人業務」、「以過高利率貸出款項」、「管有非法取得的旅行證件」及「洗黑錢」等罪名拘捕59人，涉款3,900萬元。

港島總區重案組總督察何恩傑表示，有連鎖電話店鋪與持牌放債公司，共同經營一個舖位，吸引外傭借貸，交出護照及僱主資料等，又巧立名目收取手續費、強迫消費，有受害人借款本金3,500元，但到手現金只有1,022元，借貸年利率高達102厘，超過法例允許的48厘。警方於周日（24日）至周一（25日）展開行動，拘捕17男29女，年齡20歲至76歲，檢獲大量借貸文件，超過100萬元現金，及被扣起的護照等。