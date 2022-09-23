非禮12歲女囚4年半 中年巴士司機上訴遭駁回

中年巴士司機聲稱被同居女友的12歲女兒的內褲丟中，藉詞「掂到女人底褲唔吉利」，脫去其衣服對她舌吻及摸胸，並要求對方幫他口交至射精「轉運」。他前年被裁定一項向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為罪成，被判囚4年6個月，但他不服定罪提出上訴，上訴庭今日（23日）頒布判詞駁回其上訴，維持原判。



上訴方指原審法官錯誤地掌握女事主X供稱，曾主動要求上訴人不要到內地、單獨留下陪伴她的日期， 將原為2017 年錯誤引述為2019年，認為錯誤的時序污染了原審法官就X對上訴人的信任和依賴的評估，足以影響定罪的安全及穩妥，不公平地削弱了上訴人的抗辯。上訴庭則認為原審法官已明顯充分考慮X的年紀及人生背景，X和上訴人情同父女，視他為家人，對他十分信任，X未意識到上訴人的行為算是什麼，故要求甚至希望上訴人不要回內地留港和她獨處，不能說成是她故意製造機會和上訴人獨處。



上訴庭稱原審法官考慮了X證供的細節、X作供時的神態和反應，鑒貌辨色，認為有些表情並非一個沒有太多人生閱歷的年輕證人可裝扮出來的，才裁定X是誠實可靠的證人，故上訴庭不認為有關時序錯誤會令定罪不安全或不穩妥。