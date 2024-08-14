非華裔學生結束大灣區交流團行程 大讚︰過關便捷

非中國籍香港永久居民可申辦港澳居民來往內地通行證。有學校為一批已領證的少數族裔學生組織3日大灣區交流團，昨日經深圳灣口岸回港。有學生表示整個旅程令她更了解內地文化及藝術，希望可以再到訪內地。
多族裔青少年大灣區共融科創文化交流團由油麻地街坊會聯同油尖旺民政事務處籌辦，來自油尖旺區的逾20多名非華裔學生參與，包括原籍英國、尼泊爾、泰國、菲律賓、俄羅斯、印度及南非等地。行程分別到廣州、番禺和佛山等地了解文化與科技發展，參觀科技館、廟宇、長隆野生動物世界和番禺的姐妹學校，期間學習中國文化的剪紙和毛筆字，與當地學生交流。
擔心「簽證失敗」而產生焦慮
今年13歲來自尼泊爾的MAESON LIMBU指，透過學校「多族裔青少年大灣區共融科創文化交流團」第二次到訪內地，他指，第一次到內地須申請簽證，會因擔心簽證失敗而產生擔心或焦慮，用簽證過境，需時很久。今次交流前，已申請了新的通行證後，便毋須再擔心「簽證失敗」的不安，而在內地透過自助過關通道1分鐘完成手續。
他又稱，透過交流，知悉內地有很多企業，而餐飲價格亦很便宜，是一個宜居的地方，將來長大後或會考慮到內地發展和工作。
學校校董兼交流團團長張家豪說，以往少數族裔學生到內地須每次申請簽證，現時持內地通行證有效期5年，期間可以多次來往內地，認為措施便利學生到內地交流、參觀。