韋彥德和賀知義辭任終院非常任法官 林鄭感遺憾失望 港府強烈反對「無理指控」

英國最高法院院長韋彥德與副院長賀知義，辭任香港終審法院非常任法官，即時生效。韋彥德聲明指，決定是基於香港行政機關偏離了政治及言論自由的價值，但指香港法院仍然信守法治。

英國首相約翰遜表示支持

在英國，首相約翰遜表示，支持韋彥德及賀知義辭任，感謝兩位香港法院法官所做的一切，又指相信他們已得出結論，港區國安法的限制使他們無法隨心所欲服務，他感謝並理解他們的決定。並指會繼續向中方表明，推動香港人權。

英國外相卓慧思就指，港區國安法生效以來，香港當局打壓言論及結社自由，情況已達臨界點，英國法官不再適合在香港主要法院任職，否則會存在為打壓合法化的風險，她又說，有關決定是英國政府諮詢英國最高法院多年而作出。

港府強烈反對「無理指控」林鄭： 對兩位的辭任感遺憾和失望

政府發聲明指，強烈反對英國國會對國安法和香港法律制度荒謬與誤導的指控。政府說世界各國都非常嚴肅對待國家安全，頒布國安法符合國際的做法，但政客以雙重標準故意詆譭，認為英國國會的辯論很可能影響了兩名英國法官辭職，是法官受到外部政治壓力的清楚實據。這種情況不容許亦不會在香港出現，他們的離任絕不會影響司法獨立。

特首林鄭月娥表示，對兩位的辭任感到遺憾和失望，亦對英國政府決定退出由終審法院前首席法官李國能與時任英國上議院大法官於1997年達成有關安排在任英國法官擔任終審法院非常任法官的協議表示深切遺憾。林鄭月娥表示，自回歸以來，香港特區一直對其法治引以自豪，而特區政府亦嚴格依法辦事。這些價值是香港賴以成功的基石，受到《基本法》相關條文保障，並建基於特區獨立的司法權，包括終審權，和不受任何干涉的法院審判制度。她感謝各位來自其他普通法適用地區的終審法院非常任法官，在過去25年來擔任終審法院法官期間的寶貴貢獻。

她續指，對於兩位法官的辭任「別無選擇，只能無奈接受」，但她堅決強烈反對任何指兩位法官的辭任與香港實施《香港國安法》或與香港的言論自由和政治自由有關的失實指控。

特區政府發言人表示：「我們不能接受任何針對有關香港實施《香港國安法》的無理指控。令人震驚的是，一些海外政客在涉及國家安全的問題上採取雙重標準，對香港局勢作出毫無根據的誣衊，蓄意抹黑。」