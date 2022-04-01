韋彥德賀知義辭任終院法官 特首：疑涉政治考慮及鋪排

英國最高法院院長韋彥德及副院長賀知義，日前辭任香港終審法院海外非常任法官。特首林鄭月娥重申對此感到遺憾和失望，指海外法官接受委任是代表支持香港司法制度，從來無要求法官服務行政機關，又說英國國會下議院在同日辯論英國法官應否參與香港案件審訊，而英國政府隨後亦表態，質疑事件有政治動機。

此外，林鄭亦強烈反對將兩人辭任與《港區國安法》及人權自由扯上關係，強調賀知義於國安法實施後才獲委任，並接受她的任命，去年11月又親自來香港參與案件審判，故不認為事件與國安法有直接關係。對於會否再委任海外非常任法官，她指留待終審法院首席法官張舉能決定，但認為今次事件令市民對相關制度失望。

大律師公會主席杜淦堃指，韋彥德的聲明提到，二人是考慮到英國政府的評估和利益，才作出辭任的決定，加上下議院有就二人辭職作出討論，相信事件是出於政治壓力，擔心令香港法治信心受到衝擊，認為法治議題不應該牽涉政治和外交。

終審法院前首席法官李國能發聲明指，他們的辭職令人遺憾；強調必須肯定及感謝海外非常任法官25年來在終院的付出，盼餘下的海外法官續服務終院。

除韋彥德及賀知義，目前終院仍有10名海外非常任法官中，當中6人來自英國，除英國最高法院前法官華學佳未交代會否去留外，其餘5名包括范理申、廖柏嘉、郝廉思、岑耀信、賀輔明昨則發聲明，表示會繼續留任終院。聲明中表示，在香港史上一個關鍵時候，更需要支持法庭維護法治，以及覆核行政部門決定。

至於另外4名包括3名來自澳洲和1名來自加拿大的海外非常任法官早前已表態不會辭職。