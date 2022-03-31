韋彥德 賀知義辭任終院非常任法官 稱難認同港府偏離政治自由價值

英國最高法院院長韋彥德及副院長賀知義，昨宣布辭任本港終審法院非常任法官職務，並即時生效，是首次有海外法官在實施國安法後辭任。韋彥德在聲明表示，與英國政府一致同意，在香港的政權背離政治自由及言論自由價值觀的情況下，難以繼續讓英國最高法院法官在香港擔任非常任法官。但他說，香港的法庭仍然穩守法治價值，獲得國際尊重。英國外相卓慧思發聲明，支持兩位法官辭任，同意香港打壓自由及反對聲音的情況已到臨界點，又決定不再派法官來港。

行政長官林鄭月娥和終審法院首席法官張舉能對韋彥德和賀知義辭任香港特區終審法院非常任法官表示遺憾。張舉能感謝英國最高法院的現職法官對終審法院的貢獻，重申司法機構致力維護香港的法治和受《基本法》保障的獨立司法制度，承諾絕不會因為二人離任而改變。

特區政府發聲明，強烈反對英國國會對《香港國安法》及香港法律制度作出毫無根據的指控，又指香港的司法獨立在《香港國安法》實施後依然穩如磐石，亦受憲制保障，兩人的離任絕無影響。律政司長鄭若驊在網誌表示，外間有很多對港區國安法和法官的不實指控，但法官只會根據適用法律和可接納證據，自由判決案件，不受任何干涉。她指，《基本法》於憲制層面保障香港司法獨立，包括法官在履行司法職責時，享有任期保障和訴訟豁免權，法官可從其他普通法適用地區聘用等，本港司法制度將繼續保持穩健。

大律師公會及律師會亦發聲明表示遺憾，大律師公會主席杜淦堃認為，事件涉政治因素，無可避免令外國對香港的司法獨立觀感有衝擊；律師會會長陳澤銘表示深感遺憾及失望，認為是違背香港市民和法律界對海外法官參與終院的支持，懇切呼籲他們收回辭任的決定。