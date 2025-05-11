韋志成：已展開土瓜灣海濱研究 善用海港資源 冀打造「東維港灣區」

市建局行政總監韋志成今日(11日)在網誌表示，市建局早前展開「土瓜灣海濱研究」，以宏觀及全面的角度，將土瓜灣內陸、海濱空間以及對開的水體，一併作規劃研究，期望能善用海港資源並釋放維港作為航道以外的潛能，充分發揮維港的特色和其策略性位置，發展成維多利亞港首個、屬於「東面門廊」的「東維港灣區」。

韋志成表示，現時東、西門廊之間的維多利亞港，除了紅磡站周邊和海濱一帶具發展潛力之外，紅磡以東的土瓜灣沿海一帶，在2004年政府放棄填海計劃，以及近年在政府、市建局和私人發展商配合舊區更新的發展下，亦甚具發展潛力，有條件發展優質的海濱和海灣，再配合內陸地區硬件和軟件的更新和活化，相信能構建成為一個配套完善兼活力蓬勃、媲美世界級灣區的「東維港灣區」(Victoria Cove Area)。

土瓜灣對出的水體呈三角型，面積約348公頃，相比維港沿岸其他地區的「海灣」為大；若然連同土瓜灣內陸的土地面積，整個「東維港灣區」的面積更達798公頃，若透過宏觀而整全、以「海—岸—陸」三合一的新規劃概念，充分發揮和融合維港水體、灣岸海濱及內陸建設的發展優勢，絕對有條件成為全港首個集休閒娛樂、旅遊、商業和住宅於一體的「東維港灣區」。

建設海濱走廊方面，政府近年亦致力打造一個更暢達和連貫的海濱，包括於2023年底啟用、由土瓜灣污水處理廠緊急車輛及維修通道改建而成的土瓜灣海濱長廊。然而，土瓜灣海濱仍有部分空間，因屬私人住宅項目或商業設施用途，未有開放予公眾，造成數個「斷裂位」，出現海濱走廊「碎片化」現象。這些「斷裂位」包括海心公園對開的自然景觀─魚尾石、涉及私人業權的翔龍灣對開臨海煤氣設施，以及青洲英泥碼頭用地，仍未能駁通，無法如對岸港島般築起優質的海濱長廊，亦無法與紅磡和啟德發展區連接，要解決這些「障礙」，必須從法規方面入手。