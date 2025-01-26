韋志成：短期內發展商投標意慾不積極 局方現金流受影響 須調整重建項目收購步伐

市建局行政總監韋志成發表網誌。他指，過去一年，全球經濟環境複雜多變，樓價和地價受外在環境影響變得波動，令發展商入標投地的策略和作價趨向審慎。考慮到目前市況，市建局預期發展商的投標意欲在短時間內不會回復積極，故局方已推遲部分重建項目的招標時間表，這無可避免地影響市建局的現金流狀況。他指，市建局會以「動態」管理的策略，因應項目的收購規模、收購的複雜性等，調整不同重建項目的收購步伐。局方亦將於本月推出全新「項目發展促進服務」，於重建項目的招標前，讓發展商盡早獲得項目的資訊，提升招標成功率，補充市建局的現金流。

面對舊區及樓宇「雙老化」問題日趨嚴峻，儘管市建局已經透過發行債券和銀團貸款補充現金流，以完成上述已批准進行的項目，與及推動舊區更新的持續發展。然而，市建局必須審慎管理現時持有的現金，平衡已啟動項目內受重建影響居民的意願，及舊區其他期待重建的居民的處境；同時要審時度勢，考慮當前及預期未來環球經濟及本地樓市狀況不明朗因素，對市建局就項目提出收購及推出招標，在現金流及財務穏健方面會帶來的影響。 韋志成表示，假若現時市建局只考慮已啟動項目內居民的意願而作涉及高昂收購開支的決定，日後一旦市況出現變化令項目的回報大幅減少，這將直接影響市建局可進行其他重建項目的步伐和規模。市建局將不時檢視已開展項目不同階段的進程並作適時調整，維持財務穏健，在力之所及的前提下，持續有序地履行市區更新的任務，照顧舊區不同居民的需要。