韓國團不夠「吸力」團費差5千 寧去日本

韓國對港人入境開綠燈，縱橫遊常務董事袁振寧表示，早前韓國對其他地方旅客已放寬入境要求，加上日本已對港人放寬入境，已預期韓國很快也會准許港人免簽證入境，但坦言「無諗過咁快」。他提到港人旅日興趣遠高於韓國，加上目前兩者團費差距不大，相信會較吸客，透露7至8月已有3至4團成團，單是7月也有3團指定行程包團成行，人均消費更逾5萬元。

據縱橫遊網站顯示，目前有2個7天及1個11天韓國旅行團的行程簡介，團費分別14,888元、15,888元及18,888元起，包檢疫酒店；自行預訂酒店團費可減約4,000元。袁振寧指，由於早前已預期韓國即將放寬入境，加上跟合作香港檢疫酒店預留房間，所以預先推出相關旅行團試水溫。不過，因返港隔離等阻力，團費僅以8至10人報名計算，7天團不計算檢疫酒店也需逾萬元，較以往7千至8千元高；而日本同樣的7天團只較韓國團多約5千元，故有旅客查詢後「轉軚」去日本，韓國團暫未「開齋」。

袁振寧補充，疫情前港人訪日全年約230萬人次，訪韓人次則不及其四分一。目前日本團7至8月已有3至4團成團準備出發，且單計7月也有3團指定行程的包團出發，人均團費可達5萬元，反映港人訪日需求遠高於韓國。至於自由行套票，他指泰國及韓國均有小量訂票，惟客量僅為日本團一成，生意額比率更低。他續指，出境遊最大阻力仍是返港要隔離7天，其次是檢疫酒店供不應求，舉例現時本港檢疫酒店房量一個月最多接待6萬人，加上留學生返港已佔不少房間，惟冀新特首上台有「禮物」，可撤銷返港檢疫政策，即使改為准許家居檢疫也「幫到手」。

經民聯旅遊事務委員會主席黃進達提到，目前檢疫酒店供應限制，或難滿足本港旅客出遊需求，在返港隔離政策下，外國放寬入境也難對業界帶來生意大改善。另外，他提到考慮熔斷機制等因素，航空公司恢復航也需時。據昨日國泰航空網站，韓國航班一周僅2班，票價約4千元起。他表示，業界已透過不同渠道向政府表達減少返港檢疫日數或准許居家隔離等放寬方案。