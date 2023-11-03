音樂作事業 續逐音樂夢 浸大生以音樂喚起關注精神健康

音樂可療愈心靈，更可把心中所想化作音符向他人傳達。熱愛創作電子舞曲和廣東歌的黃智麟年幼時受家庭及情緒問題困擾，曾6度嘗試輕生；萬幸他找到音樂作抒發途徑，並萌生「以音樂提升公眾對精神健康認識」的夢想。作為「香港賽馬會本科獎學金」得主之一，獎學金減輕他就讀大學的經濟壓力，更可繼續支持追逐音樂夢。黃智麟笑言「做音樂要唔少金錢」，獎學金可讓他添置音樂器材。

讀浸大音樂學士二年級的黃智麟憶述，自己中一開始接觸音樂，最初時觀賞YouTube影片，聽到一些電子舞曲，為之著迷，更開始自學編曲；至中四因疫情在家無所事事，嘗試為自己的樂曲錄音，發現「自己原來幾唱得」，因而開始製作屬於自己的歌曲。黃智麟現時以Aura Lights身份在Spotify推出自創樂曲，更獲美國唱片公司青睞出版。 教育太睇重成績 近日接連有學生輕生不幸事件，黃智麟對此亦深有感觸，年幼時受家庭及情緒問題困擾，幸最終透過音樂舒壓，並成為興趣。他表示，「香港教育太睇重成績」，令學生無暇休息、發掘興趣，讀書的目的只是上大學，而畢業後，亦大多著眼收入和前途，甚少談論夢想。他希望自己未來為興趣追夢，並成為成功例子，鼓舞他人尋找生存意義；他亦表示現正創作一首關於珍惜生命的音樂動畫，勉勵受情緒困擾的人。

106名學生獲香港賽馬會頒發獎學金 本年有106位成績卓越及熱心服務社會的學生，將獲香港賽馬會頒發獎學金，除香港賽馬會本科獎學金，亦包括兩項全新獎學金，分別為「香港賽馬會主席卓越獎學金」及「香港賽馬會駿步人生獎學金」。其中「香港賽馬會駿步人生獎學金」，支持25名在面對生活逆境或挑戰時仍然自強不息的本地學生在香港就讀專上課程。得主之一、就讀港大文學士一年級的王愉程患有「先天性結締組織異常」，全身肌肉軟弱無力，另有嚴重脊柱側彎，右手機能只及一般人三成，連扭毛巾都有困難。

雖然肌肉無力但王愉程有一顆好動的心，惟「皮膚好脆弱，跌低都可能要縫幾針」且容易感疲倦，使她幾乎不能參與任何運動。但在特殊學校老師的推介下，接觸改變她一生的乒乓球。由於身體機能遜於常人及走動慢，王愉程會比隊員更努力練習，一有時間便會用啞鈴練習體力。現時她代表香港出席多項國際體育賽事，包括全運會、亞洲錦標賽，並在最近的杭州亞殘運中，與同伴焦瑾珊贏得乒乓球：女子TT14級別雙打銅牌。 盼獨自旅行擴闊眼界 被問到如何運用獎學金，王愉程表示，會用作未來海外交流之用，「一直好想獨自一人去外國開拓眼界」。她亦分享未來打算在特殊學校做中文老師，透過自身故事鼓勵和影響學生，「證明雖然傷殘人士生活上雖然有好多限制，但都可以有能力搵到夢想」。

另外，賽馬會同設「香港賽馬會主席卓越獎學金」每年支持15位本地、內地以至海外學業成績彪炳的學生在香港就讀本科課程。得獎者之一中大內外全科醫學士(環球醫學領袖培訓專修組別)一年級生羅澤嘉表示修讀醫科需用6年時間，獎學金可減輕他的經濟壓力。