音樂劇《大狀王》 橫掃「第三十一屆香港舞台劇獎」10個獎項。

西九文化區管理局宣布，於昨晚(14日)舉行的「第三十一屆香港舞台劇獎」頒獎禮中，由西九文化區委約創作、香港話劇團及西九聯合主辦及製作的首齣粵語音樂劇《大狀王》勇奪「最佳製作」、「最佳導演 (悲劇 / 正劇)」、「最佳男主角(悲劇 / 正劇) 」、「最佳女主角 (悲劇 / 正劇)」、「最佳填詞」及「最佳原創音樂(音樂劇) 」等10個獎項。《大狀王》是今屆獲獎數目最多，以及自「香港舞台劇獎」於1992年創辦以來，獲提名最多的作品。

譚兆民：感謝幕後三位靈魂人物

西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民表示︰「我們衷心感謝香港戲劇協會以及一眾專業評審對西九表演藝術團隊精心策劃和專業製作的肯定。《大狀王》能夠在疫情中公演並多次獲得本地業界的肯定，要特別感謝多年來與西九合作無間的香港話劇團。」

另外，譚兆民再開腔感謝音樂劇幕後三位靈魂人物，包括作曲及音樂總監高世章、作詞人岑偉宗和編劇張飛帆，以及一眾創作團隊成員和合作夥伴，多年來的熱情投入和付出。他指出，西九會繼續致力為本地表演藝術土壤注入更多養份，滋養出更多優秀的作品，為大眾提供更多高質素的表演藝術節目，讓本地及海外旅客感受西九獨有的藝術文化魅力。

《大狀王》雲集全港最頂尖音樂劇台前幕後班底，由作曲及音樂總監高世章、作詞人岑偉宗、編劇張飛帆、和導演方俊杰共同創作，探論生死無常、善惡難擇，情節扣人心弦。繼 2022 年首演後，《大狀王》將於今年 12 月載譽歸來，於西九戲曲中心重演。有關《大狀王》重演的售票詳情將於稍後公布。