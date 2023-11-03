音樂劇《24:7:365》 透視強迫症患者內心世界 創作人：盼觀眾更主動了解

手部明明已經很乾淨，卻不停洗手；地板明明已經很乾淨，卻仍要不停拖地，強迫症患者的行為與心聲，或是旁人難以理解。這些失序的行為，打亂了強迫症患者的正常生活，令他們飽受壓力。「香港似乎傾向把精神健康議題掃到『地氈』下，大家避而不談，希望今次將之搬上舞台，引起大眾的好奇心，對這類疾病有更多認識。」香港青年藝術協會創辦人麥蓮茜(Lindsey McAlister)說。由她原創與編導的音樂劇《24:7:365》將向觀眾透視強迫症患者其複雜的內心世界。

《24:7:365》由香港青年藝術協會與西九文化區聯合主辦及製作，由即日起至本月4日在西九文化區自由空間大盒舞台上演。由43位年齡介乎11歲至25歲的青年演員及舞者演出。強迫症是相對冷門的主題，而音樂劇的靈感是源自麥蓮茜認識的一位女演員的經歷。「數年前，我與一位患有強迫症的年輕女演員工作，她寫了一個與她生活相關的短劇，令我感到非常好奇，對強迫症也有了更多了解。」麥蓮茜說。

43位舞者演繹強迫症不同症狀

強迫症患者的行為旁人往往難以理解，「我認為那是非常值得關注的疾病，因此我想寫一部以此為主題的劇，冀引起觀眾的好奇心，並多點了解強迫症為何。」為了做更深入及準確的資料搜集，麥蓮茜透過來自本地的精神健康慈善機構，認識了一位輔導員及年輕的強迫症患者，了解其內心世界。「我與她見面，請她讀劇本，並給予一些意見。」不過，麥蓮茜強調，她並不希望音樂劇只聚焦在一個人的經歷上，為了達致劇場效果，給予觀眾更深刻的印象，她決定讓台上43位舞者，每人均演繹一種強迫症的症狀。

「讀畢劇本後，我都要做深入研究，了解強迫症是甚麼。之前對此的認識很表面，須多做研究令信息更準確地表達。」該劇舞蹈指導及編舞呂穎妍說。她表示，各位舞蹈員各有長處，而她的角色就是讓每位舞蹈員均可發揮長處。呂穎妍表示，音樂劇共有5首歌，每首均有不同風格，「有些較慢，有些則很有力量。」

主流社會對精神病的誤解，往往令病人難以對病情宣之於口。麥蓮茜表示：「這是一部肢體性非常強的作品，在香港，很多人似乎傾向把精神健康的話題掃到地氈下，但我希望觀眾看畢後，可引起觀眾好奇心，並更主動及深入地了解。」