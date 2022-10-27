音樂導師承認扮女人闖公廁偷拍　被判18個月感化令

一名音樂導師在今年3月初，於深夜時分戴假髮及穿緊身褲，男扮女裝到卑路乍灣及清水灣的公廁，偷拍多名女性如廁，其後遭身後的女途人識破。早前承認了窺淫罪、企圖窺淫罪及遊蕩導致他人擔心共6罪，主任裁判官嚴舜儀今(27日)於東區裁判法院判刑時指，相信被告能盡力配合感化，以防止同類事件的發生，故接納感化官的建議，判處18個月感化令。

頭戴棕色假髮 下身穿緊身褲

被告封天諾，24歲。事發於今年3月5日晚上約10時半，1名女途人在堅尼地城卑路乍灣公園，打算到公廁如廁時，發現本案被告頭戴黑帽、棕色假髮，下身穿緊身褲，先她一步進入女廁。女途人看穿被告不是女人，害怕如廁時會遭其拍片，於是在公廁外等候。

待至翌日凌晨約0時20分，女途人見有警員經過，遂報告事件。警員及後敲響女廁廁格門，引被告衝出來時將其拘捕。被捕時，他亦招認：「我唔應該扮女人偷拍。」其後警員檢查被告的2部手機，發現他除了在該公園女廁內企圖偷拍外，還有4段影片是於案發前一天，在西貢某女廁內偷拍，分別拍攝女性如廁的過程及腿部。

裁判官判刑時表示，被告的感化報告顯示對自己的行為真心後悔，因此相信在感化官的輔導下，他能夠獲得足夠支持，以防止同類事件的發生，及認為他可以盡力配合監管，遂接納感化官的建議，判被告接受感化。