響應國際茶日 茶文化體驗周今啟動 傳統文化協會盼傳承下一代

文鎮普指，茶盤上的杯形成一個「品」字。(林靄怡攝)

中國茶文化歷史深厚，在2022年更列入聯合國教科文組織非物質文化遺產。香港傳統文化協會聯同香港茶學會響應5月21日國際茶日，於今日起至周日(26日)舉辦香港茶文化體驗周，並於昨舉行啟動禮；市民可以即場品嘗陳皮茶、龍潤茶等總共8款特別品類。香港傳統文化協會創會主席李健虎希望活動有助推廣茶文化。

潮州鳳凰單叢茶製作技藝非遺傳承人文鎮普專誠到港參與活動，他表示單叢茶製作需經過7個步驟，每個步驟稍微差異、溫度變化都會令茶的味道有所不同，所以每步要靠製作者判斷。單叢茶的飲茶文化也有講究，需要大拇指及食指握杯兩側，中指抵住杯底，就如行抱拳之禮。他續指，茶盤上只有三個杯，形成一個「品」字，所以喝茶應稱為品茶。而品茶應分為三口，感受茶香在口腔各處留香。這些看似繁文縟節的茶文化卻包含中國深厚的禮儀。

香港傳統文化協會創會主席李健虎表示希望將茶文化傳承至下一代，年輕人透過了解茶文化學習禮儀、社交、減壓。他認為年輕人在品茶過程中能平靜心境，在急速生活節奏得到一刻放鬆。

香港女童軍總會會長梁唐青儀出席活動致歡迎詞時指，茶作為中國最古老飲品之一，蘊含深厚中華文化，期望體驗周可以令更多香港市民接觸茶文化，甚至可以將中國茶品牌推廣至全世界。體驗周於即日至周日在尖沙咀港威大廈2座19樓舉行，21日設有茶與生活座談會。