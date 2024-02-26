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2024-02-26 10:24:00

頂好大光麵爆紅公開茶餐廳名單及零售點 網民憂香港製造式微(附新界、香港島及九龍名單)

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節目播出後引起全城熱議，令頂好大光麵爆紅，不少網民表明支持「香港製造」。(頂好大光麵FB)

節目播出後引起全城熱議，令頂好大光麵爆紅，不少網民表明支持「香港製造」。(頂好大光麵FB)

近日ViuTV電視節目《茶餐廳》介紹本港茶餐廳即食麵文化，其中本地生產商「頂好大光麵」負責人受訪，表示早於60年代推出只有麵餅的「光麵」，主打無包裝及味粉，曾經在70至80年代廣泛應用於茶餐廳，近8成茶餐廳都採用，不過90年代開始，被內地生產的即食麵搶攻市場，至今只得2成茶餐廳採用。頂好大光麵FB在2月23日更新香港島、九龍區包括灣仔、觀塘、深水埗使用大光麵的餐廳或零售點名單。至2月25日（星期日）亦更新了新界區如元朗、沙田、包門、屯門以至離島等區域使用大光麵的茶餐廳或零售點。

▼大光麵茶餐廳名單/零售點 港島區及九龍名單▼

大光麵茶餐廳名單/零售點 港島區東區名單包括威利華及泗興食堂（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 港島區南區名單包括美景、生記、洪記（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 香港島中西區名單包括炳記、康樂茶餐廳（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 香港島灣仔區名單包括金鳳、華南、順興（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍觀塘區名單包括好運餐廳、新之食等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍黃大仙區名單包括竹園餐廳、金豪茶餐廳等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍九龍城區名單包括寶時餐廳、波士頓快餐店等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍深水埗區名單包括新金寶業餐廳、榮發茶餐美食等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍深水埗區名單包括大家食、維記等（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點 九龍油尖旺區名單包括莎利文、源記、Uncle 4等（頂好大光麵 FB）

▼大光麵茶餐廳名單/零售點 新界區名單▼

大光麵茶餐廳名單/零售點，新界葵青區名單包括豪華茶餐廳、太子小廚等。（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點，新界荃灣區名單包括金滿都越南餐廳、源記粉麵等。（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點，新界屯門區名單包括榮興茶冰廳、美味屋等。（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點，新界元朗區名單包括歡樂茶室、駿庭坊等。（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點，新界離島區名單包括長洲和樂餐廳、蓮香咖啡等。（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點，新界北區名單包括樂斯茶餐廳、英發茶餐廳等。（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點，新界大埔區名單包括新昌運茶餐廳、祥基茶餐廳等。（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點，新界沙田區名單包括鴻運茶餐廳、新發茶餐廳等。（頂好大光麵 FB） 大光麵茶餐廳名單/零售點，新界西貢區名單包括師兄茶冰室、鴻興等。（頂好大光麵 FB）

內地生產搶攻市場 至今得2成茶餐廳採用

節目播出後引起全城熱議，不少網民表明支持「香港製造」，頂好大光麵昨日在社交平台率先貼出港島區仍然採用大光麵約20間茶餐廳名單，以及約10間港島區有售大光麵的超市及雜貨店，稍後陸續公布其他地區。頂好大光麵小編稱「經營茶餐廳不容易，仍然會選用和支持香港製造的麵，希望你們都支持他們。」，又指「大光麵不設零售，頂好光身麵=家用版大光麵，每袋有6個麵」，名單可見一般連鎖超市無售，其中筲箕灣家興超市有售。

「頂好大光麵」本地生產商金源食品負責人吳怡於節目表示，其父親早在60年代已推出只供食肆及茶餐廳等採用的麵餅，即沒有獨立包裝及調味粉的「光麵」，有分大個裝的「大光麵」及較小的「細光麵」。他憶述，70年代本港近8成茶餐廳都採用大光麵，但到90年代不少茶餐廳改用內地製的即食麵，如今只有約2成茶餐廳採用頂好大光麵。

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近日ViuTV電視節目《茶餐廳》介紹本港茶餐廳即食麵文化，其中本地生產商「頂好大光麵」負責人受訪 近日ViuTV電視節目《茶餐廳》介紹本港茶餐廳即食麵文化，其中本地生產商「頂好大光麵」負責人受訪 節目播出後引起全城熱議，令頂好大光麵爆紅，不少網民表明支持「香港製造」。(頂好大光麵FB) 節目播出後引起全城熱議，令頂好大光麵爆紅，不少網民表明支持「香港製造」。(頂好大光麵FB) 節目播出後引起全城熱議，令頂好大光麵爆紅，不少網民表明支持「香港製造」。(頂好大光麵FB) 節目播出後引起全城熱議，令頂好大光麵爆紅，不少網民表明支持「香港製造」。(頂好大光麵FB)

網民支持香港製造 「由細食到大」 「沙爹牛梗係要配大光麵」

不少網民在「頂好大光麵」社交平台留言，表示支持本地生產的大光麵，「由細食到大，一定支持你，唔好放棄，加油！」、「支持香港製造」、「其實一直好想你哋推出零售，有時打邊爐想食大光麵」、「等到頸長～沙爹牛梗係要配大光麵」；更有多間餐廳表明想採購，亦有網民建議出獨立包裝攻海外市場。

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