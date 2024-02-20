近日ViuTV電視節目《茶餐廳》介紹本港茶餐廳即食麵文化，其中本地生產商「頂好大光麵」負責人受訪，表示早於60年代推出只有麵餅的「光麵」，主打無包裝及味粉，曾經在70至80年代廣泛應用於茶餐廳，近8成茶餐廳都採用，不過90年代開始，被內地生產的即食麵搶攻市場，至今只得2成茶餐廳採用。

內地生產搶攻市場 至今得2成茶餐廳採用

節目播出後引起全城熱議，不少網民表明支持「香港製造」，頂好大光麵昨日在社交平台率先貼出港島區仍然採用大光麵約20間茶餐廳名單，以及約10間港島區有售大光麵的超市及雜貨店，稍後陸續公布其他地區。頂好大光麵小編稱「經營茶餐廳不容易，仍然會選用和支持香港製造的麵，希望你們都支持他們。」，又指「大光麵不設零售，頂好光身麵=家用版大光麵，每袋有6個麵」，名單可見一般連鎖超市無售，其中筲箕灣家興超市有售。

「頂好大光麵」本地生產商金源食品負責人吳怡於節目表示，其父親早在60年代已推出只供食肆及茶餐廳等採用的麵餅，即沒有獨立包裝及調味粉的「光麵」，有分大個裝的「大光麵」及較小的「細光麵」。他憶述，70年代本港近8成茶餐廳都採用大光麵，但到90年代不少茶餐廳改用內地製的即食麵，如今只有約2成茶餐廳採用頂好大光麵。