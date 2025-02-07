須保留校園進入限制以平衡便利安全 盧煜明盼資助減不礙中大競爭

盧煜明(左四)希望，政府削減資助的同時不會影響中大在全球競爭；左五為丘成桐。(羅庸軒攝)

新一份《財政預算案》月底發表，政府日前表明教育開支有節約空間。香港中文大學校長盧煜明表示，校方願意與社會共渡時艱，惟強調全球的教育競爭「唔會有人等你」，大學不進則退，希望削減資助不會影響校方培育人才，保持香港競爭力和成為國際教學樞紐的可能性。

盧煜明上月就任後首次出席公開活動，率領校方一眾管理層出席新春團拜。他昨表示，暫未收到當局通知要削減資助，又指現有大部分儲備都有既定用途，「唔係話想做乜都得」，可釋放的只有一小部分。他強調，作為社會一分子的中大願意共渡時艱，但要在全球競爭就必須保持向上動力，「唔會有人等你」，否則等於不進則退，又稱校方暫未有詳細計劃，要待政府公布後才會研究確實方案，只希望不會影響校方培育人才的項目。