須保留校園進入限制以平衡便利安全 盧煜明盼資助減不礙中大競爭

新一份《財政預算案》月底發表，政府日前表明教育開支有節約空間。香港中文大學校長盧煜明表示，校方願意與社會共渡時艱，惟強調全球的教育競爭「唔會有人等你」，大學不進則退，希望削減資助不會影響校方培育人才，保持香港競爭力和成為國際教學樞紐的可能性。
盧煜明上月就任後首次出席公開活動，率領校方一眾管理層出席新春團拜。他昨表示，暫未收到當局通知要削減資助，又指現有大部分儲備都有既定用途，「唔係話想做乜都得」，可釋放的只有一小部分。他強調，作為社會一分子的中大願意共渡時艱，但要在全球競爭就必須保持向上動力，「唔會有人等你」，否則等於不進則退，又稱校方暫未有詳細計劃，要待政府公布後才會研究確實方案，只希望不會影響校方培育人才的項目。
中大署理常務副校長潘偉賢表示，暫未知政府計劃削減多少資助，現階段校方只是思考有哪些地方可以調整應對，強調一定不會影響學生學習；惟舉例指當研究人員獲安排兼任教學工作，「減研究亦即係減教學。」副校長(策略發展)陳偉儀就估計，在削減資助下研究開支有較大機會被削減，因為教學是大學最基本的工作，如果要向教育埋手也只會涉及非核心內容，直言研究「可多可少、可貴可平」，但重申並非指出研究支出有削減空間，只是教育方面不能縮減。
盧煜明又表示，中大正準備制訂下一個5年發展計劃，未來要提升學生體驗、推動研究及創新、建設人才樞紐、促進校友與社區參與和加強國際化。他並稱，有需要保留訪客進入校園限制，以平衡師生的便利與安全，舉例稱海外多間院校包括英國牛津大學、劍橋大學等也有其校園保安措施。對於有獲聘台灣教授遭港府拒絕入境，他表示不作評論。
成立交叉數學科學院設8年制課程
另外，中大成立致真交叉數學科學院，期望培育頂尖數學人才，由國際知名數學家、清華大學求真書院院長丘成桐推動成立及擔任創院院長，提供與求真書院類近的8年制課程，包括3年數學基礎訓練、兩年科研訓練和3年博士訓練，目標為中三至高中學生，成立初期每年收生40人，包括10名本地和30名非本地生，首批學生將於2025-26學年入學。丘成桐指，本地與非本地學生比例有彈性，不覺得會產生不公平現象。