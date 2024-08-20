須擴建新館 研發文創產品 龐建貽：大熊貓BB較脆弱 進食穩定

大熊貓盈盈上周誕下一對龍鳳胎，成為「港產大熊貓」。海洋公園主席龐建貽表示，目前大熊貓BB的身體仍較脆弱，但進食及排泄都穩定，專家團隊正全天候照料。海洋公園未來將有6隻大熊貓，龐建貽指需要加建新館，正積極規劃，亦會與政府商討資源問題。他又指，園方會積極考慮「大熊貓經濟」，包括研發文創產品等。 海洋公園昨晚在社交專頁發布盈盈照顧其中一隻大熊貓BB的片段。片段中盈盈做著輕舔的動作。海洋公園表示，盈盈舔著的正是熊貓弟弟；園方指，大熊貓BB出世暫時未可以自行調節體溫及自主排便，所以需要媽媽做好保暖，亦靠媽媽舔牠，刺激牠們排便。

另外，龐建貽昨出席電台節目時指，目前一對大熊貓BB身體仍然較脆弱，惟進食及排泄方面良好，專家及護理團隊正24小時照料，期望可以平安過渡，未來數星期才能肯定牠們的成長狀況。他又指，目前盈盈正學習做母親，輪流接觸兩寶寶。 盈盈於19歲生日前成功產子，屬高齡產婦，相當於人類57歲。龐建貽形容「辛苦了家嫂」，盈盈生育後較疲累需時休養，母乳不足以餵哺兩名子女，很感謝四川大熊貓研究中心提供大熊貓母乳作餵哺之用。他又指，海洋公園會盡量適時公布大熊貓BB成長情況，同時不致令照顧團隊帶來太大壓力。

龐建貽表示，現時兩個大熊貓館共4格的空間將不夠用，需要加建新館。惟大熊貓BB會待兩至三歲才會與母親分開生活，有足夠時間處理，海洋公園正積極規劃，並會與政府商討資源問題，望兩至三年建成新設施。

與各持份者商討增加公園收入 另外兩隻中央送贈的大熊貓稍後來港，龐建貽指，海洋公園亦作了推廣吸引旅客的安排如產品銷售，現增添大熊貓BB，希望可進一步為香港旅遊發光發熱。他亦指，會與不同持分者商討如何增加海洋公園收入，再投放在保育工作中。他稱，未來或會與業界研究知識產權、文創產品等。 崔定邦：推動網絡宣傳增加知名度 旅遊促進會總幹事崔定邦表示，大熊貓由原本的2隻變成6隻，成為一個大熊貓家族，相信有助本港吸引訪港旅客，尤其是東南亞以至環球旅客。他認為，有關方面可推動網絡宣傳，增加大熊貓家族知名度，讓更多人看到牠們的日常生活、成長過程等。在周邊的商品及餐飲，亦可以發揮相關效應。