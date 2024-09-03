預先通報乘客資料系統推行　阻截包括潛在免遣返聲請人坐航班來港

入境處公布，預先通報乘客資料系統今日正式推行，為了讓超過100間航空營運商有充裕時間連接預報系統和確保系統順暢有序，運作會分階段進行，並設約12個月的過渡期。《規例》第4及5部關乎訂明罪行、免責辯護等條文，會在過渡期後、即明年9月1日起才會實施。

入境處發言人表示，當旅客在辦理相關來港航班的登機手續時，航空營運商會從旅客的旅行證件讀取所需的資料，透過預報系統向入境處傳送乘客和航班的預報資料。預報系統會即時處理，並通知航空營運商每名旅客獲發的指令，即可登機或禁止登機指示。航空營運商須按照預報系統發出的指令允許或不允許某旅客登上來港航班。