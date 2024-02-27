預算案料推多項提振旅遊措施 研維港月月放煙花

新一份財政預算案明日公布，有消息指當局將提出多項旅遊措施，包括計劃每月在維港上演煙花和無人機表演，涉數億元開支；擬在海濱加入商業設施，及推出主題式深度體驗活動等。有立法會議員認為活動對提振旅遊業有幫助，料煙花和無人機表演可吸引大批旅客，又指旅遊模式已改變，主題式活動可迎合不同旅客口味。

消息指，過去除夕和年初二的煙花匯演反應不錯，分別吸引47.9萬人和33.7萬人在兩岸觀賞，政府計劃恆常化維港上演煙花和無人機表演，涉數億元開支。據了解煙花規模未必如年初二新年煙花般大，當局希望表演能夠按時間、季節或節日而變化不會一式一樣，內容將交由旅發局構思。