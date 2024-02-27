預算案料推多項提振旅遊措施 研維港月月放煙花

新一份財政預算案明日公布，有消息指當局將提出多項旅遊措施，包括計劃每月在維港上演煙花和無人機表演，涉數億元開支；擬在海濱加入商業設施，及推出主題式深度體驗活動等。有立法會議員認為活動對提振旅遊業有幫助，料煙花和無人機表演可吸引大批旅客，又指旅遊模式已改變，主題式活動可迎合不同旅客口味。
消息指，過去除夕和年初二的煙花匯演反應不錯，分別吸引47.9萬人和33.7萬人在兩岸觀賞，政府計劃恆常化維港上演煙花和無人機表演，涉數億元開支。據了解煙花規模未必如年初二新年煙花般大，當局希望表演能夠按時間、季節或節日而變化不會一式一樣，內容將交由旅發局構思。
另外，有約20年歷史的「幻彩詠香江」，在2017年推出更新版後，形式未有再變。預算案會提出由旅發局重新設計「幻彩詠香江」內容，以貼近最新潮流，但由於需跟參與的大廈商討，未必可在短期內落實，但強調會盡快完成。消息又透露，政府計劃「軟銷」香港，其中可以透過YouTuber或網紅宣傳，帶動群組注意，例如多舉辦主題式活動，如單車、越野跑或觀星活動等。
議員︰香港非盛事不夠而是宣傳不足
立法會議員楊永杰相信，上述活動對提振旅遊業有幫助，但強調香港並非不夠盛事，而是宣傳力度不足。他建議，如維港未來每月放煙花，可固定在每月某個星期舉行，讓遊客更好安排行程；當局亦可多用社交平台推廣、與旅行社合作推動旅行團來港。旅遊界議員姚柏良則認為，可結合全港18區元素，在各區做類似的小型煙花匯演再結合地區特色，令訪港旅客可多些新鮮感，又增添地區氣氛。
旅遊促進會總幹事崔定邦表示 ，現時本港樓市、股市陷入低迷，提振本地消費及旅遊業均屬關鍵，直言每月放煙花「值得做」。被問到當每月都有煙花，會否失去吸引力，崔定邦指，以往每年有4次煙花(即年初二、回歸、國慶和除夕)，如消息屬實，也只是多放8次，「只要每次唔同主題，9或10月用中秋、11月底開始冬日巡禮」，相信並不會影響吸引力。