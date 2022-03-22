預算逾6億元刺激旅遊業 旅發局料今年960萬人次訪港

本港旅遊業仍然冰封，旅發局來年推廣計劃延續「撐本地」兼維持國際曝光策略，繼續為復甦作準備。就政府將放寬9個地區航班禁令，局方料雖然初時僅讓身處外地港人可以回港，但恢復航班人流也是好的開始。旅發局總幹事程鼎一表示，選擇與病毒共存的國家經歷疫情與本港經驗不同，本港以至內地採取的「清零」措施適合兩地，其他地方恢復旅遊也有疫苗護照或檢疫過程等要求，否認香港會錯失先機；並認為任何地區旅客到各個地方，都希望該地能夠給予公共衛生的信心。局方預計今年全年訪港的旅客約960萬人次，惟程鼎一指預計人數極不確定，但對下半年旅客重臨感樂觀。

旅發局來年市場推廣預算達10.75億元，當中包括以6億900萬元刺激旅遊業刺激本地遊、繼續為旅遊業界針對文化、藝術等深度遊作培訓，迎合將來旅遊新趨勢，以及部署通關促銷、重塑本港旅遊品牌等。而今年適逢特區回歸25周年，也將以1.13億元籌備相關大型慶祝活動營造正面氣氛。

就郵輪市場發展，程鼎一認為本港及亞洲區郵輪業務具潛力，加上數月前公海遊讓更多市民體驗，料市場將更大，而台灣、日本、韓國等亞洲地區也未能完全恢復，相信復甦後郵輪公司也會對重返本港有興趣，公海遊亦將成新旅遊產品吸引內地客。待疫情緩和後，局方亦將提供約4萬個本地公海遊名額。