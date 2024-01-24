預計較多市民留港度歲 鮮花業界料銷情升5%

「年、又過年……」不少市民為添喜慶及「攞個好意頭」會購買年花應節。除康文署轄下年宵市場外，亦有人到商場行「花市」，當中將軍澳東港城將舉行第十八屆新春花展會，並與鮮花業界合作，場內推售18款本地培植的蝴蝶蘭及日本皇室蘭花新品。香港鮮花盆栽批發商會指，一般年花花價大致維持去年水平，但「靚花」受包括運輸成本等因素影響，料價格升一成，又預期農曆年或有較多港人留港度歲對年花有需求。香港蘭花大王亦對新春花卉市道感樂觀，料銷情較去年增長5%。

香港蘭花大王、「千葉園」創始人楊小龍指，因新品種數量較少、成本更高，價格稍貴；而大眾品種蝴蝶蘭維持過往價格，每株約120至130元。他稱，蘭花花期長，加上本地溫室培植，花期基本可達2個月以上，近年受到港人歡迎；又指今年農曆新年較遲，賀年氣氛會有更多時間鋪陳，對新春花卉市道感樂觀，預料銷情較去年增長5%。

香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春補充，一般年花花價大致維持去年水平，但「靚花」的價格會因運輸等價格上升而較往年稍微增加約一成。他稱，今年是疫後復常首個新春，不少港人已在聖誕節外遊，相信新春期間傾向留港度歲，與家人團聚；加上農曆新年是傳統節日，購買年花習俗不變，他預料一般家庭將花費800至1,000元購買年花布置家居。