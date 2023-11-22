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2023-11-22 19:44:45

預設醫療指示草案交立法會　採「慎入易出」原則保障病人不搶救權利

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政府擬立例讓病人可簽署「預設醫療指示」，指明一旦無能力作決定時所拒絕的治療。(資料圖片／鍾式明攝)

政府擬立例讓病人可簽署「預設醫療指示」，指明一旦無能力作決定時所拒絕的治療。(資料圖片／鍾式明攝)

政府向立法會提交訂立「預設醫療指示」和「不作心肺復甦術命令」的《維持生命治療的預作決定條例草案》，讓市民在精神上有能力作出決定時，指明自己一旦無能力作決定時所拒絕的治療。草案周五(24日)將刊憲，並在下月6日於立法會開始首讀和開始二讀辯論。

簽指示須最少兩人見證

預設醫療指示方面，醫務衞生局指為維護病人自主權，將採取「慎入易出」的原則，建議訂定條文為訂立指示提供嚴謹保障，並在病人改變主意撤銷指示予以便利。當局表示，病人訂立指示時需要有最少兩名見證人在場，包括一名註冊醫生。此外，每名見證人均須符合若干條件，包括盡本身所知不是病人遺產受益人等。

醫務衞生局向立法會提交《維持生命治療的預作決定條例草案》。(資料圖片) 政府擬立例讓病人可簽署「預設醫療指示」。(資料圖片／鍾式明攝) 政府建議「預設醫療指示」條例同時保障醫治者，以免因搶救病人招致法律責任。(資料圖片／鍾式明攝) 為使「預設醫療指示」更易在醫院外實行，政府擬同時訂定「不作心肺復甦術命令」。(資料圖片／林俊源攝) 為使「預設醫療指示」更易在醫院外實行，政府擬同時訂定「不作心肺復甦術命令」。(資料圖片／林俊源攝)

強調指示與安樂死屬不同概念

當病人有意撤銷指示，政府建議病人只要有精神能力作決定，便可隨時以口頭、書面或銷毀方式撤銷指示。醫衞局建議，可以透過電子方式把預設醫療指示儲存於指定電子系統，並正研究容許以電子方式在數碼方格內，直接訂立指示的可行性，即作為現行書面指示的替代方案。

另外，為使預設醫療指示更易在醫院外實行，病人的指示如訂明拒絕接受心肺復甦術的指令，註冊醫生可為其簽發不作心肺復甦術命令，相關撤銷安排與預設醫療指示相若。條例亦計劃為醫治者提供保障，以免他們因搶救已簽署指示或命令的病人而招致法律責任，惟他們須符合指明條件，如不知病人有該指示、不信納該指令有效等。一般市民如不知有或不認識不作心肺復甦術命令等，亦不會因施行心肺復甦術而招致法律責任。

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政府強調，預設醫療指示與安樂死是截然不同的兩個概念，簽署指示的病人不得以此拒絕基本護理或紓緩治療，或要求施用、處方某物質以結束其生命。

擬豁免指明院舍呈報末期病死亡個案

當局並同時建議以先訂立後審議方式，修訂《死因裁判官條例》及《生死登記條例》相關條文，讓殘疾人士院舍和指明院舍毋須呈報有患上末期疾病、並在離世前14日獲註冊醫生診治的院友死亡個案，使他們更易選擇在居處離世，減少院友入院承受不必要的痛苦和治療。

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