預載4000懷舊遊戲 海關深水埗檢28萬元翻版貨拘8人

香港海關昨日（19日）展開特別行動，打擊售賣盜版電子遊戲及冒牌遊戲機配件。行動中，海關拘捕7男1女，年齡介乎34至44歲，包括4名店主及4名售貨員。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

海關早前巡查全港各區售賣電子遊戲的熱門零售點，並運用大數據系統調查分析，追查利用網上平台銷售懷疑侵權電子遊戲的活動。經進一步調查及在版權持有人的協助下，昨日搜查7間位於深水埗的零售店鋪及兩個儲存倉庫，檢獲共283套載有懷疑盜版電子遊戲的遊戲機套裝及160件懷疑冒牌遊戲機配件，估計市值約28萬元。

仿照懷舊遊戲機設計 預載4000款遊戲

檢獲的遊戲機套裝外觀設計多樣化，部分模仿遊戲機中心控制器的設計，亦有仿照舊式家用遊戲機或輕巧手提式遊戲機的設計。遊戲機套裝亦已預載約3,000至4,000款以懷舊遊戲為主的懷疑盜版電子遊戲，部分遊戲機套裝更連接預設網站，方便用家下載更多懷疑盜版電子遊戲。

最高可被罰50款萬及監禁5年

根據《版權條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有侵權物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款5萬元及監禁4年。而根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。