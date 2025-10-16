預錄影片通過人臉識別操控戶口　警拘3人涉洗黑錢2.74億元

警方調查發現有犯罪集團以預錄影片操控傀儡戶口作人臉識別驗證之用，從而操控戶口洗黑錢。於前日(14日)及昨日(15日)，警方財富情報及調查科與內地公安展開聯合執法行動，於中港兩地拘捕了3名洗黑錢集團骨幹成員，包括一名32歲本地男子。 數字銀行早前發現有人使用預先錄製影片通過人臉識別系統，從而操控戶口。銀行業界立即透過通報機制通知警方。經調查後，警方發現曾以此操控的銀行戶口合共184個，涉及6間銀行，並於去年12月至今年8月期間，合共清洗2.74億元的犯罪得益，當中亦包括超過4,700萬 來自本地及海外共337宗騙案騙款。

從內地招攬人士到港開戶 調查發現，有犯罪集團會首先從內地招攬人士到香港，以他們的個人資料在數字銀行開設銀行戶口。其後，集團會要求有關人士拍攝一段自拍短片，然後轉交予內地同黨，於內地操控該批傀儡戶口以清洗黑錢。當銀行要求客戶進行人臉識別驗證時，集團成員就會利用之前預先錄製的短片，繞過銀行手機程式的即時面容識別去操控戶口，將犯罪得益轉移出去，達到洗黑錢目的。

自己 戶口 洗黑錢 5400 萬元 警方隨即聯同內地公安展開執法行動，成功在中港兩地拘捕3名集團骨幹成員。當中，在香港以「串謀洗黑錢」拘捕一名32歲姓盧本地男子，他報稱從事代購行業，相信為集團骨幹成員。他會與內地集團成員招攬人士從內地到香港。之後安排他們透過互聯網，在數字銀行遙距開設銀行戶口，從而獲得酬勞。

⁠警方其後搜查被捕人的酒店房間檢獲5部手機，並於手機內發現多條思疑傀儡戶口持有人的自拍短片。他亦先後利用自己持有的16個銀行戶口，在去年1月至今年7月期間，一共清洗5,400萬元犯罪得益。他已被暫控3項洗黑錢罪名，將於今日(16日)稍後時間在東區法院提堂。 在實時情報互通下，內地公安亦於深圳市同步進行拘捕行動，成功在兩個住宅單位內，以「洗黑錢」罪拘捕2名內地骨幹同黨，年齡分別41及43歲，同時檢獲3部與案有關的手提電話，於上述單位內負責操控傀儡戶口。