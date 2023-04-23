領展可持續未來館樂富廣場開幕　今日正式對公眾免費開放

由領展設立了「領展可持續未來館」，位於九龍中的旗艦商場樂富廣場，佔地約6,800呎，並於今日(23日)正式對公眾開放，市民可免費入場參觀。 適逢昨日(22日)為「世界地球日」，「領展可持續未來館」舉行開幕典禮，領展主席聶雅倫及首席營運總裁(中國內地除外)卓格理，連同環境保護署署長徐浩光、漁農自然護理署助理署長(漁業及海洋護理)黎存志，以及「惜食堂」主席梁錦松一同出席並擔任主禮嘉賓。

開館 特別主題展覽：綠續開餐

領展的香港物業組合中，超過六成商戶的業務均與食物相關，因此展館從「食」這個最貼近日常生活的課題開始。開館時的特別主題展覽是「綠續開餐」，透過不同互動體驗，以「貼地」易明的內容解構可持續食物系統。展館常設展覽區則會展示領展的可持續發展歷程。館內更設有「綠續冰室」示範單位，展示一家香港最普遍及地道的茶餐廳可如何實踐可持續發展的營運模式。展館內亦設有由領展贊助、惜食堂開設的全港首個嶄新環保概念店「米仔站」， 「米仔站」，集零售、食物捐贈及支援服務、倡導惜食文化及推廣環保消費於一身。

領展主席聶雅倫表示，領展致力在社區推廣可持續發展的公眾教育，並推動與不同持份者協作。透過這個交通方便到達的展館，不但示範如何把可持續發展的「遠大理想」化成眾多可以達到的「小目標」，更展示可行實踐路徑，可以始於日常、行於社區、 人人也能做得到的生活方式和營商模式，真正將可持續發展概念普及化。