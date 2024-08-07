領展「街坊車神挑戰賽」今起再辦　贈送長者10萬元飯券 (有片)

領展從今(7日)起至9月1日，在旗下位於港九新界共6個商場，舉辦「街坊車神挑戰賽」，邀請街坊落區參加。商場設有健身單車，男女老幼均可參加，參賽者只需在指定時間內踩出最高里數，參賽次數及地區不限。領展會在第一及第二輪最高里數的地區，贈送10萬元飯券給當區有需要長者。各組別優勝者可獲一部摺疊單車或價值2,000元運動禮券。

分男女神組等 新 增「狂人車神」榮譽

比賽分為男神組、女神組及小車神組的個人組，以及親子組和神隊友組，各組別的參賽者須在3分鐘至5分鐘內挑戰最佳紀錄，神隊友組的參賽者可擔任隊長自行開設新車隊或加入任何已經開立之車隊。比賽今屆亦新增「狂人車神」榮譽，其中個人組別的參賽者會自動角逐，於全程賽事累積最高個人騎行里數者則獲勝。

比賽分兩輪進行，第一輪賽事從今(7日)起至18日在TKO Spot、T Town及愛東商場舉行；第二輪賽事由本月21日至9月1日在樂富廣場、啟田商場及禾輋廣場舉行。在獎品方面，領展會在第一及第二輪最高里數的地區，贈送10萬元飯券給當區有需要長者，而各組別優勝者可獲一部摺疊單車或價值2,000元運動禮券。