領消費券送優惠 現金 抽獎 偶像產品 支付平台爆搶客爭奪戰

第二階段消費券新增2個支付平台，令市民多了「轉會」機會，各平台亦再要出招搶客。其中AlipayHK新舊客戶同享高達港幣210元獎賞，Tap & Go「拍住賞」則再推5G流動數據兼偶像MIRROR成員Edan收藏品作招徠，留客兼吸客。各平台亦繼續聯同商戶發放消費回贈等優惠。商場亦「唔執輸」，推出總值500萬元消費抽獎活動，頭獎包括名貴房車、手機、珠寶及現金券等。至於八達通則會今日宣布推廣優惠。

新加入戰團的中銀香港的BoC Pay推出線上線下「勁賞轉過嚟」宣傳轉會企劃，轉會BoC Pay登記消費券，可享港幣100元的「轉會現金賞」及總值高達港幣15,000元商戶優惠。BoC Pay設網頁，讓新用戶即日起複製「特定識別號碼」，協助登記使用BoC Pay收取消費券。另有綁定帳戶或中銀銀聯信用卡多68元迎新賞。

另一新丁、滙豐的PayMe宣布推出總值4,000萬港元的獎賞予選擇以PayMe接收消費券的人士，包括商戶消費折扣券及大抽獎，獎品包括豪華電動車或最新電子產品。

原有支付平台亦要增大優惠留客兼爭取轉會客，其中AlipayHK消費券宣布，舊用戶毋須登記，可獲高達港幣210元與消費券有關消費優惠，「轉會」及新合資格消費券用戶更額外再多獲港幣25元獎賞，並與200間商戶合作，向用戶推出總值港幣30億元食、玩、買優惠券，領取商戶優惠搭配消費券一起使用，可隨時消費「折上折」。WeChat Pay HK則稱將推出一系列「加強版」消費券加碼獎賞計劃，將於本周內陸續公布。

Tap & Go拍住賞現有及新用戶專享10萬份Tap & Go「拍住賞」x Edan限定：csl 5G體驗包(價值港幣2,055元)及「Edan 收藏套裝」，收藏套裝包括MIRROR成員Edan的收藏卡及海報等。

新地12大商場亦佈斥資逾千萬元作為加碼推廣費用，更有大抽獎活動，包括豪華房車，更送出iPhone13、珠寶、會員積分及商戶現金券等，單計大抽獎獎品總值已逾500萬元。