領航星號重返香港母港 延長航季至11月 設沖繩高雄航線 特推周末公海遊

麗星郵輪宣布，「領航星號」將重返香港，下月27日以香港為母港，並延長香港母港航季11周，至11月14日。領航星號提供2至5晚行程，包括沖繩、高雄和澎湖等目的地；至於有關延長的航程細節將於月底前公布。麗星夢總裁吳明發形容，麗星與香港是「老朋友」，是次郵輪重返母港，除針對香港和內地客源，也針對飛航郵輪的市場，相信對香港郵輪經濟貢獻很大。 據介紹，「領航星號」耗資5,000萬美元翻新，樓高15層，載客量為1,944人，客房數量972間，排水量為77,441噸。吳明發稱，自數星期前宣布領航星號重返香港母港的消息後，反應十分熱烈，很多旅遊業界人士都十分積極推廣航線，故特別宣布延長香港母港航季至11月14日，涵蓋秋季旅遊旺季。他又透露，目的地包括以往多個未曾到訪的景點，本月底前公布細節。

麗星夢銷售助理副總裁薜泳荃表示，已陸續和本地旅行社合作，推出相關的旅行團，除帶領旅客上船外，亦會安排參觀當地的景點。 領航星號將提供2至5晚航程。因應重返母港，將特別推出每周五出發的2晚周末公海遊。是次推出的航線包括香港海上遊、高雄澎湖海岸秘境之旅、沖繩深度遊，以及石垣島、基隆和澎湖航程，旅客可選擇1至3個目的地。 郵輪內設有4個種類的房間，包括內側客房和皇宮行政套房，價錢由1,200至12,000元不等。船上的娛樂設施包括水上樂園和高空滑索等；亦設有現場音樂和主題派對等。

郵輪旅遊與深度遊相輔相成 吳明發表示，領航星號以香港為母港，並以嶄新面貌與旅客見面，為香港郵輪業注入全新動力。他又指，尖沙咀的航運碼頭附近有不少餐廳，亦鄰近港鐵和高鐵站，便利旅客。今次目標旅客群除香港和內地旅客外，亦針對亞洲地區包括東南亞的旅客。 旅議會主席譚光舜表示，郵輪經濟是香港重點發展的項目，而郵輪以香港作母港，意味着香港仍有相當競爭力。他又指，香港這一地點，對於日韓或是東南亞都非常方便，有潛力進一步發展郵輪經濟。

政府昨公布發展9個旅遊熱點，推廣本土特色遊。譚光舜認為，郵輪經濟與本土深度遊可發揮協同效應，例如乘坐郵輪的旅客一樣可以來港深度遊，例如行山、欣賞本地特色景點等。

