領航星號重返香港母港 設沖繩高雄航線 延長航季至11月

麗星郵輪今日(20日）宣布，「領航星號」將於今個夏季、即6月27日以香港為母港，並延長香港母港航季11周，至11月14日。「領航星號」提供2至5晚行程，提供包括日本沖繩、高雄和澎湖特目的地；至於有關延長的航程細節將在本月底前公布。

「領航星號」耗資5000萬美元翻新，樓高15層，載客量為1,944人，客房數量有972間，排水量為77,441噸。「領航星號」提供2至5晚航程，目的地包括日本沖繩、基隆、高雄和澎湖得。此外，因應「領航星號」重返母港，將特別推出每周五出發的2晚周末公海遊。