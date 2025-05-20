領航星號重返香港母港 設沖繩高雄航線 延長航季至11月

麗星郵輪今日(20日）宣布，「領航星號」將於今個夏季、即6月27日以香港為母港，並延長香港母港航季11周，至11月14日。「領航星號」提供2至5晚行程，提供包括日本沖繩、高雄和澎湖特目的地；至於有關延長的航程細節將在本月底前公布。
「領航星號」耗資5000萬美元翻新，樓高15層，載客量為1,944人，客房數量有972間，排水量為77,441噸。「領航星號」提供2至5晚航程，目的地包括日本沖繩、基隆、高雄和澎湖得。此外，因應「領航星號」重返母港，將特別推出每周五出發的2晚周末公海遊。
麗星夢總裁吳明發表示，「領航星號」以香港為母港，並以嶄新面貌與旅客見面，為香港郵輪業注入全新動力。他又指，尖沙咀的航運碼頭附加有不少餐廳，更加鄰近地鐵和高鐵站，十分方便旅客。他表示，今次針對的目標旅客群除了是香港和內地旅客外，亦針對亞洲地區包括東南亞的旅客。
旅議會主席譚光舜表示，郵輪經濟是香港重點發展的項目，而郵輪以香港作母港，意味着香港仍有相當競爭力。他又指，香港這一地點，對於日韓或是東南亞都非常方便，有潛力進一步發展郵輪經濟。
政府今日(20日）公布發展9個旅遊熱點，譚光舜認為，郵輪經濟與本土深度遊可發揮協同效應，例如乘坐郵輪的旅客一樣可以來港深度遊，例如行山、欣賞本地特色景點等。
是次推出的航線航線香港海上遊、遊覽高雄和澎湖的台灣路線、沖繩深度遊，以及石垣島、基隆和澎湖航程，旅客可選擇一個至三個目的地。船內設有四個種類的房間，包括內側客房和皇宮行政套房，價錢由最低的1,200元至12,000元不等。