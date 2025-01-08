頭獎高達1.28億六合彩昨攪珠 兩注瓜分每注派逾6923萬

頭獎基金高達1.28億元的六合彩昨晚攪珠，全港多個投注站出現人龍，共錄得逾3.28億元總注額，結果頭獎兩注中，每注派6,923.4萬元，暫未能打破六合彩最高派彩紀錄。

昨晚9時半舉行的六合彩攪珠，共錄得逾3.28億元投注額，結果攪出8、13、18、23、31、47；特別號碼為16。賽馬會公布頭獎兩注中，每注派69,234,020元；二獎14注中，每注派844,560元；三獎651.5注中，每注派48,390元。

多個投注站出現人龍

今期六合彩因億元新年金多寶未有幸運兒中頭獎，逾1.02億元多寶累積至昨日舉行的攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達1.28億元。面對有可成能為史上最高的六合彩頭獎彩金，昨日多個投注站均出現人龍，部分人輪候逾一小時仍未能下注。不少市民均表示只是「買個希望」，對中獎信心不大，但亦有人表示已有6個字心水號碼，對中獎極有信心，笑指「依家擔心中咗唔知點用，呢樣煩啲」。