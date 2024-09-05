額外付交通費培訓費工具費 工會接多宗外勞被剝削投訴

香港建造業總工會「外勞權益關注組」近月接獲多宗外勞被剝削的投訴，除被要求額外支付交通運輸、培訓費用外，管理公司更巧立名目，收取不同種類的費用，甚至要求工友交出銀行提款卡取款、支付購買工具費用。工會認為外勞理應享有輸入勞工計劃下的僱員權益及福利，呼籲總承建商及政府部門合力打擊外勞被剝削行為。

政府去年7月推出「建造業輸入勞工計劃」後，總工會特設外勞權益關注組，以了解外勞在港工作時，是否會出現權益被剝削的情況。關注組近月接獲多宗外勞被剝削的投訴，昨日記者會上更分享外勞被管理公司剝削欺壓的典型個案，包括有數十名在機場三跑項目工作的外勞反映，管理公司以多種形式剝削工友逾半數工資。公司在提款超過3月後，更要求工友簽署確認收取全額工資的文件，否則威脅作出解僱。