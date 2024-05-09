願榮光禁令｜稱如設為手機鈴聲應即改　湯家驊：搭地鐵響起已屬播放

律政司就反修例歌曲《願榮光歸香港》申請禁制令案上訴得直，高院上訴庭頒下臨時禁制令，禁止任何人以分裂國家、侮辱國歌及具煽動等意圖傳播歌曲。行會成員、資深大律師湯家驊今(9日)在電台表示，如果市民將手聲鈴聲設定為《願榮光》，應立即改掉，並舉例指搭地鐵「咁多人，突然之間響，好多人會聽到」，已屬公開播放的類別。

湯家驊指，上訴庭判決所禁制的不是歌曲本身，而是與歌曲有關的4種特定行為，如果不在4種行為之內就不受禁制令的限制，但如果市民明知歌曲的性質，但亦在公開場合歌唱或播放這首歌，令到他人聽到，有可能觸犯禁制令，若手機設定該歌曲為鈴聲，應立即改掉。

他又說，如果只是將歌曲儲存在電腦並不構成犯罪，被警察入屋拉去坐監，但若有人將歌曲放上平台讓人聽，屬散播行為，而平台明知該歌曲會令人有不好聯想，仍然留在平台上任由大眾供聽，同樣自招嫌疑，並要由法庭判斷有無相關意圖，惟他指「意圖不會寫在額頭上，或者放在枱面」，就算上載者聲稱無意圖，但身邊的行為都會成為證據，相關舉證的責任在控方。

律政司申請的臨時禁制令列明禁止任何人以分裂國家、侮辱國歌及具煽動等意圖，在互聯網或在線媒體上，以任何方式廣播、表演、印刷、出版、銷售、分發、傳播、展示或複製歌曲，但新聞工作和學術研究則不受禁令限制。