願榮光禁令｜YouTube：會遵守禁令惟對裁決失望 湯家驊：Youtube在香港賺錢應尊重本地法律

律政司早前就歌曲《願榮光》申請臨時禁制令被拒提出上訴，上訴庭裁定上訴得直，批准有關的非正審禁制令。Google旗下影音平台YouTube今日(15日)表示，將會遵守香港法庭對歌曲《願榮光歸香港》的禁制令，限制香港用戶瀏覽32條有受禁制內容的影片，即時生效。

惟YouTube同時對法庭的命令表示失望，指裁決將令人質疑香港政府促進數碼經濟，以及恢復香港營商聲譽的工作。YouTube會繼續考慮上訴的選項，以促進獲取資訊。發言人又指，在完成系統處理後，有關歌曲連結，不會再顯示在香港的Google搜尋引擎結果內。

律政司長林定國日前接受訪問時提到，去年與網絡平台Google接觸，要求配合避免有人利用歌曲煽動港獨，當時平台回應指沒有相關的法庭命令。他指商業機構要言而有信，熱切等待平台回應和配合。

湯家驊：YouTube應要負起社會責任

行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，禁制令的目的是要禁止相關歌曲，被用作非法用途，如果YouTube仍可讓人搜尋和播放含有相關歌曲的影片，就仍有機會被視為藐視法庭。他指，YouTube在香港賺錢，在香港運作，應該負起社會責任，尊重本地法律。

民建聯立法會議員葛珮認為，禁制令是清楚劃下紅綫，加上歐盟和美國等地都曾運用法律權力，迫使Google移除有問題的內容，而並沒有影響當地的創科行業和創意行業發展，因此她認為Youtube指有關裁決將影響香港聲譽的説法非常荒謬。

在北京，外交部發言人汪文斌重申，制止任何人以煽動分裂國家和侮辱國歌的意圖，使用和傳播有關歌曲，是特區履行維護國家安全和國歌尊嚴憲制責任的正當必要舉措。

